《Ａ股行情》滬綜指爭持4100點半日跌逾1%，貴金屬掀跌停潮

滬深股市早盤震盪下插，滬綜指半日收挫1.19%，報4108.46點，盤中最低見4064點，深成指也跌0.96%，惟創業板指保持0.8%升幅。兩市上午成交額19330億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回落835億元或4%。



板塊上看，貴金屬掀漲停潮，曉程科技(深:300139)、白銀有色(滬:601212)及中金黃金(滬:600489)紛紛跌停。黃金價格亞洲早盤大幅回軟，失守每盎司5200美元。此前金價一度強勢拉升至接近5600美元的歷史新高，但隨後在高位遭遇明顯獲利了結。然而，瑞銀認為投資增加帶動的需求強於預期，將2026年3月、6月和9月的黃金目標價上調至6200美元，此前的預測為5000美元。



此外，白酒股亦陷入調整，板塊指數跌2.6%。貴州茅台(滬:600519)半日跌2.2%。i茅台平台發布聲明稱，注意到近期有商家公開售賣所謂i茅台APP「搶購外掛」等軟件，平台已在收集和固化相關證據，並保留採取法律手段追究相關主體責任的權利，以維護市場秩序和消費者合法權益。



另外，影視板塊逆市活躍，橫店影視(滬:603103)二連漲停。農業概念表現活躍，農發種業(滬:600313)3天2封板。

《經濟通通訊社30日專訊》