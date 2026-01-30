  • 會員
30/01/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指縮量收跌0.96%守4100點，2026年首月累漲3.8%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指1月30日收跌0.96%報4117.95點，本月累漲3.76%
▷ 深成指跌0.66%，創業板指漲1.27%，兩市成交額2.8萬億元
▷ 2025年中國GDP增速5%，出口及工業為主要增長因素

　　1月最後一個交易日，滬深股市陷調整，滬綜指收跌0.96%報4117.95點，本月累漲3.76%，呈現先升後回走勢，1月中旬再創十年新高後小幅回落，最終企穩4100點上方。深成指今日收低0.66%，創業板指揚1.27%。兩市全天成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3944億元或12%。

　　A股2026年開門紅，滬指開年即站上四千點大關並迎來連漲走勢，短時間內突破4100點關鍵位。市場交投活躍，兩市成交連續20個交易日突破2.5萬億，1月14日更逼近4萬億元創歷史新高。2025年中國GDP增速成功達到5%的全年目標，增長背後最突出的「功臣」是出口和工業生產，內需疲弱令決策層制定今年工作任務時尤為注重提振消費、擴大國內市場。

​​​​​​　　另外，外圍風險上升，美國抓捕馬杜羅行動震驚全球，格陵蘭島問題又讓美歐關係緊張，中日局勢未見降溫，外交部再發呼籲，提醒中國公民春節期間避免前往日本。地緣政治及經濟不確定性增，資金紛紛湧現避險資產，現貨黃金、白銀不斷刷新歷史新高，貴金屬板塊成為最大亮點，本月漲超兩成，權重紫金礦業(滬:601899)創歷史新高，並且湧現出多只翻倍股，其中湖南白銀(深:002716)飆175%，四川黃金(深:001337)漲137%。

​​​​​​　　此外，英偉達H200芯片入華有大進展，國內半導體依然錄得升幅；AI應用概念強勢爆發；商業航天概念反覆活躍，中國航天科技集團表示，中國商業航天已奠定堅實的發展基礎，未來十年，是中國加快建設航天強國、發展新質生產力的「關鍵十年」。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004706.34-1.00　
上證指數4117.95-0.9612698.60
深證成指14205.89-0.6615656.80
創業板指3346.36+1.27　
科創501509.40+0.12　
B股指數264.39-0.552.24
深證B指1245.96-1.580.99

《經濟通通訊社30日專訊》

