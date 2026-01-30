  • 會員
30/01/2026 09:51

《Ａ股焦點》世紀華通飆逾8%，料去年淨利至少55.5億、同比增357%

　　世紀華通(深:002602)29日披露2025年度業績預增公告指，2025年公司合併營業收入約380億(人民幣．下同)，同比增長約68%；預計實現歸母淨利潤區間為55.5億至69.8億元，同比增長預估區間為357%至475%；預計扣非後淨利潤區間為58.0億至63.3億，同比增長預估區間為253%至285%；經營性現金流同比增長預估超70%。

　　公告稱，公司自2023年開始已實現收入連續12個季度環比增長、歸母淨利潤連續兩年同比增長翻倍以上，不斷創下歷史新高，業績增長的勢頭在全球遊戲行業中獨樹一幟。

　　世紀華通股價今早高開後大漲，現飆升超8%，報20.41元。

　　世紀華通旗下核心產品《Whiteout Survival》上線三年後再創新高，成功躋身全球手遊「10億美元收入俱樂部」，成為該梯隊中的增長冠軍。目前，該產品位列2025年度全球手遊收入榜第四、中國手遊出海收入榜第一。公司另一款力作《Kingshot》在2025年異軍突起，攀升至年度全球手遊收入榜第十四位、中國手遊出海收入榜第三位。世紀華通成為2025年12月全球手遊排行榜TOP10中唯一有兩款遊戲上榜的公司。
《經濟通通訊社30日專訊》

