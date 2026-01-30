  • 會員
30/01/2026 10:45

【聚焦數據】廣東去年工業增加值增3%消費增2.8%，固投大降17.3%

▷ 廣東2025年GDP增3.9%，低於全國5%
▷ 工業增加值增3%，汽車製造業增10.1%
▷ 固定資產投資降17.3%，房地產開發投資降23.6%

　　廣東省統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，2025年，廣東實現地區生產總值145846.76億元（人民幣．下同），按不變價格計算，比上年增長3.9%，增速低於全國水平的5%，但較2024年擴大0.4個百分點。其中，第一產業增加值5891.80億元，增長4.5%；第二產業增加值54993.50億元，增長2.4%；第三產業增加值84961.46億元，增長4.7%。

*去年廣東汽車製造業增加值增一成*

　　2025年，全省規模以上工業增加值比上年增長3%，增速較上年收窄1.2個百分點。分門類看，採礦業增加值增長3.0%，製造業增長3.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.3%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長7.1%，通用設備製造業增長5.3%，汽車製造業增長10.1%、增速比前三季度提高1.9個百分點。

　　先進製造業、高技術製造業增加值分別增長5.1%、6.2%，增速比規模以上工業高2.1個、3.2個百分點，佔規模以上工業比重56.2%、34.7%，比前三季度提高0.7個、0.9個百分點。高技術產品產量增長強勁，工業機器人、民用無人機、服務器、3D打印設備產品產量分別增長31.2%、39.0%、28.2%、49.6%。

*去年廣東新能源車零售增11.7%*

　　2025年，全省社會消費品零售總額比上年增長2.8%，增速比上年提高2.0個百分點。按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長3.1%，鄉村市場消費品零售額增長0.7%。按消費類型分，商品零售增長2.8%，餐飲收入增長2.7%。部分消費升級類商品銷售快速增長。限額以上單位體育、娛樂用品類，文化辦公用品類，通訊器材類商品零售額分別增長28.6%、15.9%、25.6%。限額以上單位新能源汽車商品零售額增長11.7%，增速比前三季度提高8.3個百分點。

*房地產開發投資降23.6%，新房銷售降17.1%*

　　2025年，全省固定資產投資比上年下降17.3%，降幅比上年擴大12.8個百分點。大規模設備更新政策效應持續顯現，設備工器具購置投資增長3.7%，增速比前三季度提高2.0個百分點。新質生產力發展支持力度加大，互聯網和相關服務投資、軟件和信息技術服務業、研究和試驗發展投資分別增長115.6%、13.1%、24.3%。房地產開發投資下降23.6%，新建商品房銷售面積下降17.1%，比上年全年收窄4.7個百分點。

*去年廣東CPI降0.2%，PPI降1.5%*

　　2025年，全省居民消費價格指數(CPI)比上年下降0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.4%，漲幅比上年擴大0.3個百分點；12月份，CPI同比上漲0.4%，漲幅與上月持平。

　　2025年，工業生產者出廠價格指數(PPI)比上年下降1.5%，其中，12月份同比下降1.5%，降幅比上月收窄0.1個百分點。工業生產者購進價格指數(IPI)比上年下降2.8%，其中，12月份同比下降1.6%，降幅比上月收窄0.9個百分點。
《經濟通通訊社30日專訊》

