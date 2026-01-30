  • 會員
AH股新聞

30/01/2026 14:00

《中日關係》中國公民東京街頭被搶巨款，駐日使館促日方盡快破案

摘要
免責聲明

▷ 中國公民在東京被搶逾4億日元，3人作案逃逸
▷ 駐日使館促日方破案，籲公民提高防範
▷ 兩案受害人均擬攜現金赴港，警方調查關聯

　　據日媒報道，東京都昨晚接連發生兩宗搶劫案，其中一宗案件中有逾4億日圓被搶走，而兩宗案件中的受害人均正準備將一批日圓經羽田機場帶去香港，受害人當中包括2名中國籍人士。兩宗案件均為3人作案，作案者已逃逸。當地警方相信兩宗案件有關連，正展開調查。

　　中國駐日本大使館今日中午在微信公眾號發文指，使館已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本，又呼籲在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

　　日本傳媒報道指，昨晚9點半左右，東京都台東區東上野的路上有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，將3個裝有共4.2億日圓現金的行李箱放進乘用車時，被3名劫匪搶走行李箱，其中40多歲的中國籍男子被噴灑疑似催淚噴霧。同一時段在附近路上，一輛汽車撞倒一名50多歲路人後駛離現場，當地警方認為是3名劫匪搶劫後又肇事逃逸。被撞路人輕傷，一輛藍色微型車被遺棄在附近。

　　約3小時後，今日凌晨0時10分左右，一名50多歲日本男子報警稱，在東京羽田機場第3航站樓第5停車場3樓下車時「遭人噴灑催淚噴霧」，而男子攜帶的行李箱裝有1.9億日圓。該男性表示，下車時有一輛白色汽車駛近，車上一名男子喊了一聲引起注意後，向他噴射催淚噴霧。男子一夥共有3人，未搶奪財物便駕車離開。

　　警方稱，兩宗案件的受害人都表示原計劃把現金從羽田機場帶去香港。
《經濟通通訊社30日專訊》

