《中日關係》中國公民東京街頭被搶巨款，駐日使館促日方盡快破案

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據日媒報道，東京都昨晚接連發生兩宗搶劫案，其中一宗案件中有逾4億日圓被搶走，而兩宗案件中的受害人均正準備將一批日圓經羽田機場帶去香港，受害人當中包括2名中國籍人士。兩宗案件均為3人作案，作案者已逃逸。當地警方相信兩宗案件有關連，正展開調查。



中國駐日本大使館今日中午在微信公眾號發文指，使館已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本，又呼籲在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。



日本傳媒報道指，昨晚9點半左右，東京都台東區東上野的路上有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，將3個裝有共4.2億日圓現金的行李箱放進乘用車時，被3名劫匪搶走行李箱，其中40多歲的中國籍男子被噴灑疑似催淚噴霧。同一時段在附近路上，一輛汽車撞倒一名50多歲路人後駛離現場，當地警方認為是3名劫匪搶劫後又肇事逃逸。被撞路人輕傷，一輛藍色微型車被遺棄在附近。



約3小時後，今日凌晨0時10分左右，一名50多歲日本男子報警稱，在東京羽田機場第3航站樓第5停車場3樓下車時「遭人噴灑催淚噴霧」，而男子攜帶的行李箱裝有1.9億日圓。該男性表示，下車時有一輛白色汽車駛近，車上一名男子喊了一聲引起注意後，向他噴射催淚噴霧。男子一夥共有3人，未搶奪財物便駕車離開。



警方稱，兩宗案件的受害人都表示原計劃把現金從羽田機場帶去香港。

《經濟通通訊社30日專訊》