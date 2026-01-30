  • 會員
etnet專輯
30/01/2026 14:31

【聚焦數據】深圳去年GDP增5.5%高全國水平，固投大降21.7%，消費增2.3%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年深圳GDP增5.5% 高全國水平
▷ 固定資產投資降21.7% 房地產開發投降31%
▷ 社會消費品零售總額增2.3% CPI漲0.2%

　　深圳統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年深圳全市地區生產總值38731.80億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.5%，增速優於全國水平的5%，但比2024年放緩0.3個百分點。其中，第一產業增加值28.04億元，下降4.5%；第二產業增加值14482.54億元，增長4.1%；第三產業增加值24221.22億元，增長6.3%。

*深圳去年工業增加值增5.4%*

　　2025年，全市規模以上工業增加值同比增長5.4%，增速較2024年的9.7%大幅放緩。主要行業大類中，通用設備製造業增長13.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長6.2%，專用設備製造業增長5.1%。高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、工業機器人、民用無人機產品產量分別增長45.1%、43.1%、40.1%。12月，規模以上工業增加值同比增長6.4%。

*深圳去年房地產開發投資降幅擴至31%*

　　2025年，全市固定資產投資同比下降21.7%，從2024年的增長2.4%轉跌。其中，房地產開發投資下降31%，降幅較2024年的14.6%大幅擴大；基礎設施投資下降1.9%。重點產業投資保持較快增長，工業技術改造投資增長19.2%，居民服務、修理和其他服務業投資增88.3%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長67.7%，科學研究和技術服務業投資增長16.1%。

*深圳去年社會消費品零售總額增2.3%*

　　2025年，全市社會消費品零售總額10259.93億元，同比增長2.3%，增幅較2024年擴大1.2個百分點。分消費類型看，商品零售增長2.3%；餐飲收入增長2.5%。網上零售較快增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長10.5%。

　　2025年，全市居民消費價格(CPI)比上年同期上漲0.2%。
《經濟通通訊社30日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

