30/01/2026 14:59

【數據前瞻】機構料中國1月官方製造業PMI微降至50，新興產業景氣改善

　　中國1月官方製造業PMI及RatingDog中國製造業PMI將分別於31日（明日）及2日（下周一）公布。《路透》綜合25家分析機構預估中值顯示，中國1月官方製造業採購經理人指數(PMI)料從上月的50.1略降至50.0；另據10家機構預估中值顯示，1月RatingDog中國製造業PMI料從上月的50.1小幅升至50.3。

*高盛：12月PMI上升受季末反彈推動，1月或回調*

　　得益於新興產業景氣改善以及支持政策發揮效應，中國1月工業生產料維持溫和擴張。投行高盛指，去年12月官方製造業PMI讀數上升主要受「季末反彈」模式推動，意味著1月可能出現回調；但另一方面，1月新興產業EPMI經季節調整後有所上升，因此預計中國1月官方製造業PMI持穩於50.1。

　　中國1月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比回升0.9個點至50，中采諮詢稱這表明新興產業旺態持續，受政策和節前備產帶動，企業產需逆季節走旺。

*廣發證券：春節偏晚，1月PMI放緩屬基準情形*

　　廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，從季節性規律來看，春節偏晚的2015、2018、2024年1月PMI環比均值為小幅下行，所以如果今年1月PMI環比小幅放緩屬基準情形。但去年四季度處於廣義財政落地較集中階段，出口又較強，對1月企業生產備貨的影響有待觀察。
《經濟通通訊社30日專訊》

