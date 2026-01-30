政治局會議：全國人大、國務院等5家黨組要堅持穩中求進，實現「十五五」良好開局

據《新華社》報道，中共中央政治局今日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處2025年的工作給予充分肯定，同意其2026年工作安排。會議強調，今年5家黨組要堅持穩中求進工作總基調，錨定「十五五」時期經濟社會發展重大戰略任務，努力實現良好開局。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，帶頭樹立和踐行正確政績觀。中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，立足職責抓好重點任務落實，高質量完成黨中央交辦的各項任務。



會議並提到，過去一年，5家黨組為全年主要目標任務順利完成、「十四五」圓滿收官作出積極貢獻。中央書記處積極履職盡責，在完成黨中央交辦任務、加強黨內法規制度建設、指導推動群團工作、整治形式主義為基層減負等方面做了大量工作。

《經濟通通訊社30日專訊》