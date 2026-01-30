【提振經濟】中國擬發行約2000億元特別國債，注資國壽等大型險企

據《彭博》引述知情人士稱，中國正考慮發行大約2000億元人民幣特別國債，向中國人壽(02628)(滬:601628)、中國人保(01339)(滬:601319)和中國太保(02601)(滬:601601)等部分大型保險企業注資，在行業整合的背景下增強頭部險企實力。



這將是中國首次通過發行特別國債向保險企業注資。知情人士稱，相關計劃最早可能於第一季度公布。



知情人士稱，大型險企未來或將承擔更多責任，協助處置弱資質同業的風險，而監管也一直在推動包括險資在內的中長期資金入市。



*據報政府擬向工行、農行注資3000億*



知情人士又指，政府還計劃向工商銀行(01398)(滬:601398)和農業銀行(01288)(滬:601288)注資3000億元人民幣，不過該方案尚未最終確定，可能還有變數。2025年，財政部發行了5000億元特別國債，支持中國銀行(03988)(滬:601988)、交通銀行(03288)(滬:603288)等四家銀行補充核心一級資本。



報道提到，國家金融監督管理總局、中國人保、中國太保、工商銀行和農業銀行未立即置評；中國人壽不予置評。

