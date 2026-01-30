《中國要聞》商務部：去年對歐洲非金融類直接投資增20.9%

商務部網站今日發布「商務部合作司負責人介紹2025年中國對外投資合作運行情況」文章指，2025年，中國對外投資合作實現平穩發展，主要運行情況如下：



一是對外投資保持平穩有序增長。對外非金融類直接投資1456.6億元（美元．下同），較上年增長1.3%。對非洲、歐洲、亞洲投資分別增長41%、20.9%和1.2%，有效帶動當地經濟社會發展，促進全球產供鏈穩定。



二是對外承包工程規模穩步提升。完成營業額1788.2億元，較上年增長7.7%，新簽合同額2892.2億元，較上年增長8.2%，均創歷史新高。一批標誌性工程和小而美項目落地實施，有力推動區域基礎設施互聯互通。



*去年對一帶一路國家非金融類直接投資增17.6%*



三是對外勞務實現增長。派出各類勞務人員42.8萬人，較上年增長4.6%，增加1.9萬人。主要集中在建築、交通運輸、製造、住宿和餐飲等領域，人員結構不斷優化。2025年末，在外各類勞務人員60.3萬人。



四是積極服務共建「一帶一路」。在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資396.7億元，較上年增長17.6%，對外承包工程新簽合同額2579.8億元，完成營業額1526.3億元，分別佔總額的89.2%和85.4%，為深化同共建國家經貿合作關係、高質量共建「一帶一路」作出積極貢獻。

《經濟通通訊社30日專訊》