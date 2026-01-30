  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 16:15

《中國要聞》商務部：去年對歐洲非金融類直接投資增20.9%

　　商務部網站今日發布「商務部合作司負責人介紹2025年中國對外投資合作運行情況」文章指，2025年，中國對外投資合作實現平穩發展，主要運行情況如下：

　　一是對外投資保持平穩有序增長。對外非金融類直接投資1456.6億元（美元．下同），較上年增長1.3%。對非洲、歐洲、亞洲投資分別增長41%、20.9%和1.2%，有效帶動當地經濟社會發展，促進全球產供鏈穩定。

　　二是對外承包工程規模穩步提升。完成營業額1788.2億元，較上年增長7.7%，新簽合同額2892.2億元，較上年增長8.2%，均創歷史新高。一批標誌性工程和小而美項目落地實施，有力推動區域基礎設施互聯互通。

*去年對一帶一路國家非金融類直接投資增17.6%*

　　三是對外勞務實現增長。派出各類勞務人員42.8萬人，較上年增長4.6%，增加1.9萬人。主要集中在建築、交通運輸、製造、住宿和餐飲等領域，人員結構不斷優化。2025年末，在外各類勞務人員60.3萬人。

　　四是積極服務共建「一帶一路」。在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資396.7億元，較上年增長17.6%，對外承包工程新簽合同額2579.8億元，完成營業額1526.3億元，分別佔總額的89.2%和85.4%，為深化同共建國家經貿合作關係、高質量共建「一帶一路」作出積極貢獻。
《經濟通通訊社30日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區