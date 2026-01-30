  • 會員
30/01/2026 13:35

【ＦＯＣＵＳ】AI巨頭「燒錢」不同命，市場驗收變現力

　　【FOCUS】同樣是「燒錢」，短短一日間，市值卻一個「劇減3570億美元」，一個「暴增1760億美元」，說得正正是人工智能先鋒Microsoft和Meta。隨著硅谷巨頭2026年資本開支料「見5望6（五六千億美元）」，投資從多大程度轉化為真金白銀回報，將決定贏家和輸家的分野。

*Cloud跑輸Capex，微軟重挫*

　　甲骨文(Oracle)第二？看看科技巨頭微軟周四（29日）的走勢，重挫10%拖累市值縮水3570億美元，錄僅次於英偉達去年1月「Deepseek時刻」縮水5930億美元的歷史紀錄。自去年夏天以來，微軟從大幅跑贏納指到節節落後，某種程度上，頗似去年9月單日飆升36%，之後高位腰斬的甲骨文。

　　明明截至12月31日的第二財季營收超出預期（按年增16.7%至812.7億美元），何解投資者不買賬？玄機就在本應受益於資料中心「大幹快上」的Azure為主的雲業務，收入增速放緩至39%；相比之下，同期資本開支飆升66%至創紀錄的375億美元。換言之，投入與回報之間的鴻溝，加上GPU等硬件供應制約，儘管微軟手握6250億美元的積壓訂單，恐難逃長期「變現」滯後。

*Meta示範「投入回報」正循環*

　　另一邊廂，去年第四季資本支出增加49%至221.4億美元的Meta，預告2026年資本支出將大幅飆升至1150億至1350億美元，惟隔夜股價不跌反升，市值暴增1760億美元。

　　市場對Meta、微軟厚此薄彼的原因，直指Meta旗下應用程式（如Facebook、IG、Threads），去年第四季廣告曝光次數按年增速擴大至18%，且預計本季營收增速將達30%，為大流行以來最快。種種證據顯示，Meta的AI投入正有效提升用戶參與度和廣告成效，並獲得市場認可。

*債務陰影，現金流如霧裏看花*

　　回看AI熱潮至今踏入第四年，早期「拼燒錢」的激進擴張，已逐漸轉向「拼回報」的理性審視，而背後是日益增長的泡沫擔憂。高盛、美銀分別預期，硅谷巨頭今年AI領域的資本開支將達5390億、6410億美元，盡管其中相當部分來自其自由現金流，但大摩仍估算幾大AI巨頭到2028年或需新舉債1.5萬億美元。

　　此外，巨頭之間的「循環」交易亦令現金流的真實性如霧裏看花，如上述微軟的天量積壓訂單中近半與OpenAI直接相關，但OpenAI去年的年化收入僅200億美元出頭，難怪正全力衝刺第四季IPO泵水。

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

