申萬宏源(06806)發行今年第一期公司債券籌獲24億人幣，票息最低1.69%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2026年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期），發行規模24億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模13億元，期限189天，票面利率為1.69%；品種二發行規模11億元，期限372天，票面利率為1.71%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所掛牌轉讓。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇
30/01/2026 08:47
申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2026年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期），發行規模24億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模13億元，期限189天，票面利率為1.69%；品種二發行規模11億元，期限372天，票面利率為1.71%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所掛牌轉讓。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON