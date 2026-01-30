光大銀行(06818)擬於2月贖回350億人幣第三期優先股，贖回價為面值加股息

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，經董事會通過，並報國家金融監督管理總局審核同意，擬於2月11日贖回第三期優先股。



該集團指，擬贖回全部已發行的第三期優先股3.5億股，每股面值100元人民幣，總規模350億元人民幣。優先股以現金方式贖回，贖回價格為優先股面值加宣告贖回公告日的計息年度應計股息。

《經濟通通訊社30日專訊》