光大銀行(06818)擬於2月贖回350億人幣第三期優先股，贖回價為面值加股息

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，經董事會通過，並報國家金融監督管理總局審核同意，擬於2月11日贖回第三期優先股。
該集團指，擬贖回全部已發行的第三期優先股3.5億股，每股面值100元人民幣，總規模350億元人民幣。優先股以現金方式贖回，贖回價格為優先股面值加宣告贖回公告日的計息年度應計股息。
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
30/01/2026 08:47
中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，經董事會通過，並報國家金融監督管理總局審核同意，擬於2月11日贖回第三期優先股。
該集團指，擬贖回全部已發行的第三期優先股3.5億股，每股面值100元人民幣，總規模350億元人民幣。優先股以現金方式贖回，贖回價格為優先股面值加宣告贖回公告日的計息年度應計股息。
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON