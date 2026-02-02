《Ａ股異動》中國鋁業A跌停，現報12.72元人幣

中國鋁業A股(滬:601600)現跌停，報12.72元(人民幣．下同)，跌10%，最高價13.6元；成交7.58億股，成交金額99.42億元；量比1倍，換手率5.8%。
中鋁H股(02600)跌8.7%，報12.65港元，最低價12.56港元，最高價13.63港元；成交7563萬股，成交金額9.91億港元。中國鋁業A股較H股呈12.6%溢價。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/02/2026 14:48
