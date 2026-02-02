長城汽車(02333)1月汽車銷量9萬輛同比升近12%，海外銷量升44%

長城汽車(02333)(滬:601633)公布，今年1月汽車銷量約9萬輛，按年升11.59%，按年跌27.4%，其中WEY品牌銷量同比升57%，長城皮卡品牌銷量同比升24.6%、而1月海外銷售4萬輛，同比升43.8%，新能源車銷售1.8萬輛。
該集團指，今年1月汽車產量9萬輛，按年升9.2%，其中WEY品牌產量同比升70%。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票
02/02/2026 08:22
長城汽車(02333)(滬:601633)公布，今年1月汽車銷量約9萬輛，按年升11.59%，按年跌27.4%，其中WEY品牌銷量同比升57%，長城皮卡品牌銷量同比升24.6%、而1月海外銷售4萬輛，同比升43.8%，新能源車銷售1.8萬輛。
該集團指，今年1月汽車產量9萬輛，按年升9.2%，其中WEY品牌產量同比升70%。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON