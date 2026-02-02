  • 會員
AH股新聞

02/02/2026 08:13

比亞迪(01211)1月汽車銷量21萬輛，按年跌三成按月跌五成

　　比亞迪(01211)(深:002594)公布，1月汽車銷量21萬輛，按年跌30.1%，按月跌50%，其中純電動車銷量8.3萬輛，跌33.6%，而集團出口新能源汽車合計約10萬輛，按年升51.5%。

　　該集團指，1月汽車產量23.2萬輛，按年下跌29.1%。此外，1月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約20.187GWh。
《經濟通通訊社2日專訊》

