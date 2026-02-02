賽力斯(09927)1月汽車銷量4.6萬輛升1倍，新能源汽車銷量升1.4倍

賽力斯(09927)(滬:601127)公布，1月汽車銷量4.59萬輛，按年升1.05倍，其中新能源汽車銷量4.3萬輛，按年升1.4倍，但其他車型銷量跌35.6%。
該集團指，1月汽車產量4.6萬輛，按年升1.04倍，其中新能源汽車銷量4.4萬輛，按年升1.2倍。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/02/2026 08:48
IPON