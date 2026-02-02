  • 會員
02/02/2026 09:57

《駐京專電》中央政治局集體學習，習近平：推動未來產業發展新突破

　　中共中央政治局1月30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演進，前沿技術不斷湧現，引領和支撐未來產業快速崛起。要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動中國未來產業發展不斷取得新突破。

　　習近平強調，未來產業具有前瞻性、戰略性、顛覆性等特點，需要科學謀劃、全局統籌。要聚焦「十五五」時期中國未來產業發展的主攻方向，科學論證技術路線，提升前沿技術戰略預判能力。要綜合考慮國家戰略需求、技術成熟程度、要素支撐條件等因素，因地制宜、錯位發展。要強化產業協同，推動未來產業同新興產業、傳統產業相得益彰。

　　習近平指出，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「產業出題、科技答題」，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加快科技成果轉化應用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

