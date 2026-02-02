  • 會員
AH股新聞

02/02/2026 09:19

《駐京專電》吳清與上市公司代表交流：鞏固資本市場穩中向好勢頭

摘要
▷ 中證監主席吳清與上市公司代表座談交流
▷ 會議討論資本市場「十五五」規劃及改革舉措
▷ 聚焦投融資改革、再融資便利性及投資者回報

　　中證監主席吳清在北京召開座談會，與部分境內外上市公司代表深入交流，充分聽取意見建議，科學謀劃「十五五」時期資本市場發展主要目標、戰略任務和重點舉措，吳清表示，全力鞏固資本市場穩中向好勢頭，聚焦持續深化資本市場投融資綜合改革。

*提高再融資制度便利，上市公司要增強回報投資者能力*

　　吳清表示，中證監將加強對「十五五」時期資本市場改革發展穩定重大問題的研究，把戰略需要和實踐可能統一起來，把市場所需和監管所謀統一起來，高質量編制和實施好資本市場「十五五」規劃。吳清強調，聚焦持續深化資本市場投融資綜合改革、提高制度包容性適應性，抓緊推出深化創業板改革，持續推動科創板改革落實落地，提高再融資制度便利性、靈活性和吸引力，促進北交所、新三板一體化高質量發展，增強多層次市場覆蓋面和輻射力，更加有力有效支持現代化產業體系建設和新質生產力發展，積極服務「十五五」發展目標和金融強國建設。上市公司是資本市場之基，要專注主業、完善治理，努力提升發展質量，增強回報投資者能力，為資本市場高質量發展提供堅實支撐。

　　座談中，大家圍繞如何做好資本市場「十五五」規劃、提高制度包容性適應性、提高上市公司質量和投資價值等提出了具體意見建議。主要包括：持續優化發行上市制度規則，更好適配新興產業、未來產業發展和傳統產業轉型升級需求；提升上市公司再融資效率，更好激活並購重組市場活力；更大力度培育耐心資本和推動中長期資金入市，更好匹配產業發展的長周期需求；完善上市公司分紅回購和激勵約束機制，督促上市公司進一步提升規範運作和信息披露水平；加大對上市公司全球化發展的政策支持，助力培育世界一流企業等等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

