  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

02/02/2026 09:19

《駐京專電》中證監：擬擴大戰略投資者類型，明確最低持股比例要求

　　中證監完善上市公司再融資戰略投資者制度。基本養老保險基金、企業（職業）年金、商業保險資金、公募基金、銀行理財等機構投資者納入戰略投資者範疇，同時明確5%的最低持股比例要求、資本投資者基本條件與信息披露要求。

　　此次《上市公司證券發行註冊管理辦法》修改擴大戰略投資者類型。明確全國社保基金、基本養老保險基金、企業（職業）年金基金、商業保險資金（保險公司運用保險資金自行投資或者委托關聯保險資產管理機構以及作為單一投資人通過關聯保險資產管理機構發行的股權投資計劃投資）、公募基金、銀行理財等機構投資者可以作為戰略投資者，以耐心資本作為戰略性資源對上市公司戰略投資。同時，在規則上將該類投資者界定為資本投資者，將其他實業投資者界定為產業投資者。

　　此外，明確最低持股比例要求。堅持戰略投資者應當持有上市公司較大比例股份，進一步明確戰略投資者本次認購上市公司股份原則上不低於5%，可以根據持股比例參與上市公司治理。在長期、較大比例持股和提名董事參與公司治理基礎上，要求資本投資者應當深入了解上市公司產業發展，能夠幫助上市公司引入戰略性資源，或者顯著改善上市公司治理和內部控制，促進上市公司市場資源整合或者增強核心競爭力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區