《駐京專電》中證監：擬擴大戰略投資者類型，明確最低持股比例要求

中證監完善上市公司再融資戰略投資者制度。基本養老保險基金、企業（職業）年金、商業保險資金、公募基金、銀行理財等機構投資者納入戰略投資者範疇，同時明確5%的最低持股比例要求、資本投資者基本條件與信息披露要求。



此次《上市公司證券發行註冊管理辦法》修改擴大戰略投資者類型。明確全國社保基金、基本養老保險基金、企業（職業）年金基金、商業保險資金（保險公司運用保險資金自行投資或者委托關聯保險資產管理機構以及作為單一投資人通過關聯保險資產管理機構發行的股權投資計劃投資）、公募基金、銀行理財等機構投資者可以作為戰略投資者，以耐心資本作為戰略性資源對上市公司戰略投資。同時，在規則上將該類投資者界定為資本投資者，將其他實業投資者界定為產業投資者。



此外，明確最低持股比例要求。堅持戰略投資者應當持有上市公司較大比例股份，進一步明確戰略投資者本次認購上市公司股份原則上不低於5%，可以根據持股比例參與上市公司治理。在長期、較大比例持股和提名董事參與公司治理基礎上，要求資本投資者應當深入了解上市公司產業發展，能夠幫助上市公司引入戰略性資源，或者顯著改善上市公司治理和內部控制，促進上市公司市場資源整合或者增強核心競爭力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》