說說心理話
AH股新聞

02/02/2026 11:22

《中國房產》北京1月二手房市場網簽突破1.5萬套

　　2026年開年，北京二手房市場平穩開局。據《北京商報》統計，1月北京二手房網簽量達15082套，連續三個月站穩1.4萬套關口，市場企穩態勢鞏固。

　　入學需求的推動，此前持觀望態度的購房者加速入市，相關片區單月成交量連續三個月保持在60－70套區間。同時，隨著高性價比剛需房源供應減少，改善型房源的成交量出現回升。　北京二手房網簽量已連續三個月穩定在1.4萬套以上。　具體來看，北京二手房市場自2025年11月起持續回暖，2025年11月至2026年1月，二手房網簽量依次為14446套、17200套、15082套。　

　　合碩機構首席分析師郭毅表示，市場成交已連續三個月穩定在15000套左右的水平，2026年1月一線城市成交更是連續三周突破4000套，預示樓市「小陽春」期間網簽量有望維持高位，市場成交將實現穩健企穩。北京二手房市場成交量的穩步運行，與2025年12月北京發布的一系列房地產新政密切相關。新政包括商業房貸不再區分首套、二套利率，二套公積金首付比例降至25%，以及12月30日落地的住房增值稅優惠等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

