華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

據《彭博》引述交易文件指，華泰證券(06886)(滬:601688)尋求通過發行可轉換為股票的港元債券，籌集88億港元。華泰、瑞銀和高盛為聯席帳簿管理人。



文件指，初始轉換價格為每股19.7港元，相對於周一收盤價18.45港元，轉股價溢價6.78%，可轉債票息為零，到期日為2027年2月8日或前後。



文件指，發債所得資金將用於支持國際業務發展和補充其他營運資金。

《經濟通通訊社2日專訊》