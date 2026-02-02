  • 會員
AH股新聞

02/02/2026 18:14

華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

　　據《彭博》引述交易文件指，華泰證券(06886)(滬:601688)尋求通過發行可轉換為股票的港元債券，籌集88億港元。華泰、瑞銀和高盛為聯席帳簿管理人。

　　文件指，初始轉換價格為每股19.7港元，相對於周一收盤價18.45港元，轉股價溢價6.78%，可轉債票息為零，到期日為2027年2月8日或前後。

　　文件指，發債所得資金將用於支持國際業務發展和補充其他營運資金。
《經濟通通訊社2日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

01/02/2026 10:55

