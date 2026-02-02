  • 會員
02/02/2026 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：1月製造業PMI降0.8個百分點至49.3%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1月製造業PMI降至49.3%
▷ 習近平主持政治局集體學習談未來產業
▷ 北交所125家公司披露業績預告

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平：推動中國未來產業發展不斷取得新突破
中共中央政治局1月30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演進，前沿技術不斷湧現，引領和支撐未來產業快速崛起。要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動中國未來產業發展不斷取得新突破。

建設金融強國，習近平總書記這樣部署
2月1日出版的第3期《求是》雜誌，發表了習近平總書記重要文章《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》。這篇重要文章，是習近平總書記2024年1月16日在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班上講話的節錄。

1月製造業生產保持擴張，金融市場活躍度較高
國家統計局1月31日發布的數據顯示，1月份，製造業採購經理指數(PMI)為49.3%，比上月下降0.8個百分點，其中，生產指數為50.6%，高於臨界點，製造業生產保持擴張。非製造業商務活動指數為49.4%，從行業看，貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均高於65.0%，金融市場活躍度較高。


《上海證券報》

習近平：推動中國未來產業發展不斷取得新突破
中共中央政治局1月30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，推動中國未來產業發展不斷取得新突破。

125份北交所公司業績預告出爐，高增長陣營凸顯產業新動能
截至2月1日，北交所上市公司中已有125家披露2025年度業績預告或業績快報，市場年度「成績單」初現輪廓。Wind數據顯示，已披露預告的公司中，有76家公司預計2025年實現盈利，盈利面超過六成。其中，業績「預喜」（包括預增、扭虧）的公司合計達40家。

如何穩增長促轉型？，2026年銀行業經營工作「劃重點」
2026年，銀行經營工作怎麼幹？在低利率環境下，銀行業如何穩增長、防風險、促轉型，成為新一年經營管理工作的核心命題。近期，國有大行、股份行以及多家頭部城商行、農商行相繼召開2026年經營管理工作會議，聚焦服務實體經濟、優化業務結構、強化風險防控和推進數智化轉型等重點任務，對全年經營工作「劃重點」。


《證券時報》

習近平：推動中國未來產業發展不斷取得新突破
中共中央政治局1月30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第二十四次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，推動中國未來產業發展不斷取得新突破。

《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
2月1日出版的第3期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》。文章強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，要在實踐中繼續探索完善，使這條路愈走愈寬廣。

超三千家上市公司預告業績過半報喜
A股公司2025年度業績預告暫告段落。據Wind數據統計，截至1月31日，共有3057家上市公司披露業績預告。預喜的上市公司共有1638家，佔比53.6%；預盈的上市公司共有1518家。分行業看，有色金屬、非銀金融等行業緊抓周期性機會業績優異，硬件設備、半導體、汽車與零配件等新動能產業表現亮眼，以鋼鐵為代表的傳統產業利潤結構持續優化。

