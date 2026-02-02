《神州經脈》新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌

國際金銀價格暴跌，引發股市動盪，A股三大指數今日（2日）均收挫逾2%，滬指重挫2.48%報4015.75點，創2025年4月7日以來最大單日跌幅；深成指也跌2.69%，創業板指軟2.46%。成交削減，兩市全日交易額2.58萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2509億元或8.8%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9513，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，三連跌，創1月27日以來近一周新低，全日在6.9485至6.9547之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9695，較上個交易日跌17點子，脫離逾32個月高點，較市場預期偏強15點子，結束近兩個月的連續偏弱預期。在美元反彈背景下，預計中間價的指引作用更明顯。



*今日新聞精選*



1. RatingDog最新公布，1月中國製造業採購經理人指數錄得50.3，符合預期，連續兩月超過50.0榮枯線，顯示製造業繼續景氣改善，並較2025年12月的50.1上升，說明中國製造業進一步輕微擴張，並創下3個月來最快增速。不過，此民間PMI與官方PMI背馳，1月官方製造業PMI從去年12月的50.1降至49.3，陷入收縮，低於市場預測。



2. 內地春節紅包大戰打響，繼騰訊元寶「搶10億紅包」活動1日零時正式開啟後，千問App宣布投入30億元，於2月6日啟動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，是阿里史上投入最大的春節活動，在今年春節大廠AI大戰中投入金額也最高。此外，春節「支付寶集福啦」活動將於3日零時上線，持續至除夕夜，而今年集福活動最大變化是新增了「健康福」，由健康AI「螞蟻阿福」發放。



3. 商務部、中宣部、文旅部等9部門印發《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，稱要在2月15-23日的9天春節假期期間，從吃、住、行、遊、購、玩六個方面推出一系列活動，並提出「開展有獎發票」、「加力以舊換新」、「加大金融支持」、「支持跨界融合」、「便利入境消費」五大支持措施，當中包括鼓勵金融機構與重點商戶合作推出消費紅包、消費立減等優惠，鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量，加大線下實體零售支持力度等。



4. 比亞迪全新子品牌「領匯」今日正式官宣亮相，定位「超價值出行踐行者」，品牌願景為「以技術創新重新定義出行」，主打「技術不妥協、價格更親民」。這是比亞迪繼方程豹、騰勢、仰望之後推出的第四個子品牌。據《快科技》報道，領匯品牌將聚焦對公出行，專注網約車、出租車、企業用車等B端市場，與個人乘用車市場作區分，擁有獨立的渠道體系。



5. 據《日經中文網》引述英國航空調查公司睿思譽(Cirium)的數據報道，1月從中國飛往日本的客運航班數量較最初公布的航班時刻表減少了48%，從5747個減少到3010個。即使進入2月春節期間，航班恢復前景也不明朗。在20個與中日通航的機場中，有10個機場的中國航班減為0，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。



6. 國際金銀價格今日繼續跳水，內地足金首飾價格亦回調，今日周生生足金飾品報每克1484元，較前一日的1618元大跌134元；老廟黃金足金飾品每克報1489元，較前一日的1546元下跌57元。中國外匯投資研究院研究總監李鋼表示，金銀此前漲幅過大，技術面極度超買，一旦出現利空因素，就容易觸發集中性的獲利了結，但中長期無需過度悲觀，貴金屬的長期需求並沒有改變。摩根大通更預計，在央行和投資者需求推動下，黃金價格到年底前將升至每盎司6300美元。



7. 據《第一財經》報道，Wind數據顯示，截至目前已有65家A股上市房企發布業績預告，其中去年預計實現盈利的房企僅16家，其餘49家均出現不同程度的虧損，虧損房企數量佔比超七成。從「預虧」規模看，去年預計虧損超百億的有5家，其中，萬科目前虧損規模居首。該公司預計，2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約820億元，較上年同期虧損494.78億元大幅擴大；扣除非經常性損益後的淨利潤虧損約800億元，上年同期虧損453.94億元。



8. 據《財新》獲悉，太盟投資集團(PAG)與廣東省旅遊控股集團有限公司均對恒大物業相關股權表達收購意向。兩個潛在接盤方已與清盤人接洽，目前尚不清楚上述兩個意向買家的報價。針對收購消息，PAG與廣東旅遊控股方面均稱不予置評。PAG是專注於亞太區市場的境外私募機構。在中國市場，PAG曾投資萬達商管等知名企業，在企業重組等方面表現活躍。