《鍾之日記》黃金白銀齊跳水，恒指痛失兩萬七

2月2日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲減息預期降溫令美元驟強，貴金屬價格急插，港股2月開局續受壓，恒指低開289點或1.06%，金銀股續捱沽，大市跌幅擴大至逾600點，一口氣跌穿兩萬七關口、10天線及20天線。恒指午後跌幅進一步擴大，最低見26507，國家稅務總局將增值電信服務的增值稅稅率上調至9%，三大中資電信商公告影響利潤而大幅低走，不過尾盤見回穩，中聯通(00762)全日收跌6.29%，中電信(00728)跌5.02%，中移動(00941)走低2.26%。全日收報26775，跌611點或2.2%，主板成交近3479億元。



*滬指挫2.5%，創近10個月最大單日跌幅*



國際金銀價格暴跌，重挫全球投資者信心，引發股市動盪，A股三大指數均收挫逾2%。滬指重挫2.48%報4015.75點，創2025年4月7日以來最大單日跌幅，並錄得兩連跌；深成指也跌2.69%，創業板指軟2.46%。成交削減，兩市全日交易額2.58萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2509億元或8.8%。



RatingDog中國1月製造業PMI升至50.3，創三個月高點，與中國官方製造業PMI走勢出現背離。國家統計局和物流與採購聯合會上周六（31日）聯合公布，1月官方製造業PMI降至49.3，再度跌落至萎縮區域，新訂單和新出口訂單雙雙下行。



*貴金屬遭遇拋售潮，黃金股續捱沽*



大宗商品市場大幅下挫，黃金、白銀、原油及工業金屬領跌。美國總統特朗普提名凱文．沃什(Kevin Warsh)擔任下一任美聯儲主席，引發風險資產拋售潮，貴金屬首當其衝。現貨金上周五（30日）創下1983年以來最大單日跌幅，跌逾9%；現貨白銀同日暴跌27%，創下有記錄以來最大單日跌幅。今日金銀價格繼續跳水，現貨白銀日內跌超15%報71.5美元/盎司，失守72美元/盎司；現貨黃金跌破4450美元/盎司，為1月8日以來新低，較日高回撤逾430美元/盎司。上周金銀價格均創下歷史新高。



不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)發表報告指出，雖然現貨黃金跳水至5000美元附近，但消息面紛擾、對美聯儲獨立性的擔憂、地緣政治緊張形勢以及政策不穩定，或繼續推動對黃金實物資產的需求，利好黃金後續走勢。



該機構上調今年前三個季度黃金目標價至6200美元/盎司，此前為5000美元/盎司。在美國中期選舉之後，其預期2026年末金價將回落至5900美元/盎司，上調基於需求強於此前預期，主要由投資需求驅動，而非央行買盤。



摩根大通也預計在央行和投資者需求推動下，黃金價格到年底前將升至每盎司6300美元。摩通預測2026年央行黃金購買量將達800噸，理由是儲備多元化趨勢仍在持續且尚未見頂。而華南一私募基金經理表示，美聯儲主席的提名對中國市場有一定影響，但主要還是之前市場漲多了。



有報道指，與海外市場轉趨保守形成對比，中國卻出現「搶金潮」，多地金店人潮湧現，深圳水貝市場更被形容「像菜市場一樣熱鬧」，不少民眾趁低入市，凌晨即開始排隊，部分金店門口人龍綿延逾一公里。



今日金礦股、金飾股調整，山東黃金(01787)挫12.6%，靈寶黃金(03330)跌8.7%，中國黃金國際(02099)收跌7.9%，紫金礦業(02899)軟5.6%，紫金黃金國際(02259)跌近8%；周大福(01929)跌3.9%，老鋪黃金(06181)收挫3.5%，六福集團(00590)也跌逾3%。



*新能源車企集體走低，1月銷量普遍承壓*



內地多家車企相繼公布1月交付數據，受傳統淡季因素及政策退出影響，銷量環比普遍下跌，拖累汽車股今日集體走弱，比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)下挫近7%，零跑汽車(09863)挫逾5%，蔚來(09866)跌超4%，理想汽車(02015)跌超2%，小米(01810)、吉利汽車(00175)跌逾1%。



其中，小米汽車交付超3.9萬輛，按月減少22%，但較去年同期大增95%。零跑汽車1月交付約3.2萬輛，按年升27.4%，按月跌46.9%。



行業龍頭比亞迪1月汽車銷量約21萬輛，同比跌約三成，創下近兩年來的最大跌幅。分車型看，乘用車銷量同比下降30.67%至約20.6萬輛；純電動汽車銷量同比下降33.6%至約8.3萬輛；插電式混合動力汽車銷量同比下降28.53%至約12.2萬輛。



其他新勢力表現分化。1月理想交付新車約2.77萬輛，按年減少7.55%。小鵬交付新車約2萬輛，按年下降34.07%。吉利汽車旗下極氪1月銷量約2.39萬輛，按年升99.7%，按月跌21.2%。蔚來則交付2.72萬輛，按年增長96.1%。



開源證券研報指出，1月國內乘用車市場同比持平但環比下滑，其中新能源汽車銷量承壓明顯，滲透率降至約44.4%。對於多家車企同比增長、環比下降的現象，業內專家分析，因為年初是傳統的市場淡季，疊加2025年底免徵車輛購置稅政策的截止，提前透支了一部分需求，導致2026年初市場震盪幅度比較大。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。