AH股新聞
02/02/2026 09:07

《中國要聞》稅務總局調整增值稅徵管事項，增值電信服務稅率升至9%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 稅務總局調整增值稅徵管事項
▷ 增值電信服務稅率由6%調整至9%
▷ 小規模納稅人起徵點標準提升至1000元

　　國家稅務總局發布《關於起徵點標準等增值稅徵管事項的公告》，就起徵點標準判定、稅收優惠政策適用等增值稅徵管事項作了進一步明確，細化操作要求，推動增值稅法及其實施條例落實落地。

　　其中，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。內地三大電信商：中國移動、中國聯通、中國電信均發布公告稱，此次稅目適用範圍調整，將對公司收入及利潤產生影響。

*小規模納稅人靈活享受減免稅優惠*

　　徵管公告進一步調整優化了自然人增值稅起徵點標準判定細則，自今年起，按次納稅起徵點標準由每次（日）銷售額500元（人民幣．下同）提升到1000元，並明確自然人發生出租不動產、通過「反向開票」銷售報廢產品等6種特定情形的，不再適用按次納稅1000元的起徵點標準，而是參照按期納稅直接適用月銷售額10萬元的起徵點標準。

　　徵管公告還明確了小規模納稅人靈活享受減免稅優惠。小規模納稅人發生應稅交易，銷售額未達到起徵點標準的，可以選擇全部或者部分應稅交易放棄免稅並開具增值稅專用發票。

　　據國家稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人介紹，小規模納稅人可以根據自身經營情況，靈活選擇是否就某筆應稅交易放棄減免稅優惠，單筆放棄享受優惠的，不會影響其他應稅交易繼續享受優惠。
《經濟通通訊社2日專訊》

01/02/2026 10:55

