02/02/2026 15:12

《中日關係》日媒：1月中國赴日航班數減少48%，仙台等十機場零航班

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1月中國赴日航班數較原計劃減少48%
▷ 仙台等10個日本機場中國航班降為零
▷ 關西機場航班降幅62%，成田機場降34%

　　據《日經中文網》報道，1月從中國飛往日本的客運航班數量較最初公布的航班時刻表減少了48%。即使進入2月春節期間，航班恢復前景也不明朗。

　　報道援引英國航空調查公司睿思譽(Cirium)的數據指出，按中國政府呼籲本國國民暫時避免前往日本的2025年11月14日和2026年1月5日進行了比較。從中國大陸（不含香港和澳門）飛往日本的航班從5747個減少到3010個。

　　報道稱，在20個與中日通航的機場中，有10個機場的中國航班減為0，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。班次減少最多的是關西國際機場，由2355個減少為888個，降幅達62%；與關西機場開通航線的中國機場則從29個減少至14個。另外，四川航空取消了飛往關西機場的航班，青島航空和廈門航空也有八成以上航班停飛。

　　同時，東京的成田機場的中國航班從1185個減少到778個，降幅為34%；羽田機場從991個減少到957個，降幅為3%。與關西國際機場相比，東京圈機場的航班減少率較低，可能與航班實際起降量低於現有起降時刻配額的80%，航空公司將失去次年同一時期、同一時段的優先配額權有關。在羽田、成田等繁忙機場，航空公司可能判斷，一旦削減航班，將不利復航。

　　報道並指，以去年12月數據來看，雖有904個中國飛往日本航班取消，但沒有機場的航班減為0。預計之後停飛航班將增至3倍以上，影響將持續至冬季時刻表持續的3月底。
《經濟通通訊社2日專訊》

