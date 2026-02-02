【內房困局】A股房企去年僅16家料實現盈利，合計預虧超兩千億

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《第一財經》報道，Wind數據顯示，截至目前已有65家A股上市房企發布業績預告，其中去年預計實現盈利的房企僅16家，其餘49家均出現不同程度的虧損，虧損房企數量佔比超七成。從「預虧」規模看，去年預計虧損超百億的有5家，虧損規模較高的超八百億（人民幣．下同）。



在A股上市房企中，萬科(深:000002)目前虧損規模居首。該公司預計，2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約820億元，較上年同期虧損494.78億元大幅擴大；扣除非經常性損益後的淨利潤虧損約800億元，上年同期虧損453.94億元。



華夏幸福(滬:600340)、綠地控股(滬:600606)、華僑城A(深:000069)、金地集團(滬:600383)四家房企，去年「預虧」規模都超過百億元，期內預計歸母淨利潤數值分別為-240億元至-160億元、-190億元至-160億元、-155億元至-130億元、-135億元至-111億元，部分房企已經實質性「資不抵債」。



上述百億虧損房企，出現業績「黑天鵝」的原因類似。華僑城表示，虧損主要因地產業務收入結轉金額和毛利率下降，以及「強去化、促回款」下部分存量資產轉讓形成虧損。金地方面也稱，本期業績預虧主要因為：公司近年銷售規模下降，本年可結轉面積減少，營業收入較上年下滑；根據市場情況調整經營及銷售策略，加大去化力度，部分項目存貨可變現淨值低於成本，基於謹慎性原則計提存貨跌價準備和信用損失準備。



合計來看，2025年上述49家業績「預虧」的房企，去年總虧損規模在-2026億元到-2352億元之間；如果加上預計實現盈利的房企，前述65家房企去年淨利潤總值在-1640億元到-2022億元之間。整體而言，去年A股地產板塊虧損規模最高將超兩千億。



*實現盈利房企佔比不足三成*



對比出現虧損的房企，去年預計實現盈利的房企數量僅16家，佔比不到三成。出險房企金科股份(深:000656)預計2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為300億元至350億元，不過主要得益於重整計劃執行完畢、形成債務重整收益約680億至700億元。龍頭房企保利發展(滬:600048)去年營業收入約3082.61億元，同比減少1.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.26億元，同比減少79.49%；基本每股收益0.09元，同比減少79.47%。



另一頭部房企招商蛇口(深:001979)，預計去年歸母淨利潤為10.05億元至12.54億元，較上年同期下降69%至75%，扣除非經常性損益後的淨利潤預計為1.54億元至2.31億元。業績下滑主要因為，部分項目計提減值準備、交付規模減少、聯合營企業投資收益減少。

《經濟通通訊社2日專訊》