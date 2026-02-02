  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

02/02/2026 08:40

金價大震盪，內地多家國有銀行發布風險提示，調整黃金投資業務

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工行、建行等調整黃金積存業務，實施限額管理及上調起點金額
▷ 多家國有銀行發布風險提示，建議理性投資並控制持倉
▷ 調整因近期金價大幅波動，市場不確定性增強

　　據《中國基金報》報道，隨著近期金價大幅震盪，工商銀行(01398)(滬:601398)、農行(01288)(滬:601288)、中行(03988)(滬:601988)、建行(00939)(滬:601939)、交行(03328)(滬:601328)等多家銀行相繼調整積存金相關業務，並發布風險提示。

　　工商銀行2月1日發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資者在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。

　　工行日前亦公告，自2月7日起，在周末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

*建行今起上調黃金積存業務定期積存起點金額*

　　建行稱，自2月2日上午9時10分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至1500元人民幣。農行建議投資者增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。

　　中行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區