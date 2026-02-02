金價大震盪，內地多家國有銀行發布風險提示，調整黃金投資業務

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《中國基金報》報道，隨著近期金價大幅震盪，工商銀行(01398)(滬:601398)、農行(01288)(滬:601288)、中行(03988)(滬:601988)、建行(00939)(滬:601939)、交行(03328)(滬:601328)等多家銀行相繼調整積存金相關業務，並發布風險提示。



工商銀行2月1日發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資者在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。



工行日前亦公告，自2月7日起，在周末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。



*建行今起上調黃金積存業務定期積存起點金額*



建行稱，自2月2日上午9時10分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至1500元人民幣。農行建議投資者增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。



中行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。

《經濟通通訊社2日專訊》