《中英關係》陳吉寧施紀賢會晤，英方強調重視對華關係

英國首相施紀賢訪華行程最後一日（1月31日），同上海市委書記陳吉寧會面，施紀賢強調英方重視對華關係。他結束訪華行程後轉到日本訪問。



施紀賢表示，早前與中國國家主席習近平會晤取得一系列積極成果，是次率領英國重要工商界及文化界代表訪華，充分展現英中合作的廣度，以及發展長期穩定全面戰略夥伴關係的決心與信心。施紀賢表示︰「如你們所見，我此行帶同龐大的代表團，有些是英國頂尖的優秀企業，有些是頂尖的文化組織與機構，涵蓋藝術、博物館、體育等領域，與我們一起來到，表明這個時刻是多麼重要，我們英國看待重設對華關係。」



他形容上海是英中合作交流的重要城市，眾多英企選擇在此開拓業務並取得成功，期望透過加強雙方交流增進了解和互信，在金融、科技、文化、創意及應對氣候變化等領域深化務實合作，更好造福兩國人民。



*施紀賢：中國已解除對6名英國議員制裁*



陳吉寧回應指，中英同為聯合國安理會常任理事國及世界主要經濟體，在全球挑戰不斷增加下，加深交流合作不僅符合兩國自身利益，也有利世界。他表示願與英方共同落實兩國領導人重要共識，為促進中英合作交流作更大貢獻。



另外，施紀賢早前在上海接受採訪時稱，中國已解除對6名英國現任議員的制裁，包括4名保守黨議員和2名上議院議員。英國則沒有解除對中方人員的制裁。施紀賢並表示希望習近平能在英國2027年主辦G20峰會期間訪問英國。

《經濟通通訊社2日專訊》