《中國監管》快手子公司被罰沒逾2669萬元，涉違《電子商務法》等

國家市場監管總局對快手成都子公司成都快購處罰落地。1月30日晚間，市監總局集中發布第五批直播電商領域典型案例，其中成都快購科技有限公司因未依法履行信息公示義務、向平台內經營者收取不合理費用、對消費者未盡到安全保障義務等，被責令立即改正違法行為，並處罰沒款約2669萬元人民幣。



據天眼查和快手招股書，成都快購是快手(01024)的全資子公司，由北京快手科技有限公司全資持股。成都快購於2019年10月31日註冊成立，主要從事電商業務。



2025年9月19日，市監總局公告稱，根據前期核查，依法對成都快購涉嫌違反《中華人民共和國電子商務法》等法律法規的行為立案調查。調查結果顯示，成都快購首先是存在多個違反《中華人民共和國電子商務法》的行為：一是未依法履行信息公示義務。成都快購未在首頁顯著位置持續公示證照信息，且未及時更新發生變更的行政許可公示信息；未在首頁顯著位置持續公示平台服務協議以及未公示交易規則信息。



*向經營者收取不合理費用，未盡到保障消費者義務*



二是向平台內經營者收取不合理費用。成都快購利用服務協議和交易規則，對平台內經營者違反法律法規或平台協議規則的部分行為收取懲罰性非定額違約金，部分違約金超出合理範圍，存在向平台內經營者收取不合理費用的問題。



三是對消費者未盡到安全保障義務。快手平台內存在不符合保障人身、財產安全的要求，或侵害消費者合法權益的多類商品在售，成都快購未及時采取必要措施，對消費者未盡到安全保障義務。



四是對實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施。成都快購在收到商標權利人依法發出的平台內經營者侵權的書面通知後，未及時採取必要措施；快手平台內存在多類侵權商品，成都快購知道或者應當知道其屬於商標侵權商品，未採取必要措施。



其次，違反《中華人民共和國廣告法》，發布違法廣告。成都快購作為廣告發布者，對「三品一械」、保健食品和獸藥廣告發布的審核流程不合理，實際發布的廣告內容與廣告批准文件上的廣告樣件內容不一致，存在違背公序良俗、進行功效保證、與其他醫療器械的功效進行比較、誘導購買等違法情形。



*直播展示虛假銷售數據，違法出售野生動物*



再次，違反《中華人民共和國反不正當競爭法》，幫助其他經營者實施虛假或者引人誤解的商業宣傳。成都快購通過線上直播銷售數據只增不減的信息展示功能，將未實際成交的虛假銷售數據展示在直播頁面中，為商家和主播虛構交易額、成交量等經營數據提供幫助。



最後，違反《中華人民共和國野生動物保護法》，為違法出售、購買野生動物及其製品或者禁止使用的獵捕工具提供展示、交易服務。成都快購對部分平台內經營者未核驗並公示其銷售野生動物的許可證明、專用標識或者商家及商品資質，為違法出售野生動物及禁止使用的獵捕工具提供展示、交易服務。



據《財新》報道，快手近兩年的合規壓力並不小，2024年11月22日，據國家網絡安全通報中心，近日，針對快手短視頻中存在違法信息等問題，公安機關給予快手公司警告處罰。經查，快手存在對法律、行政法規禁止發布或者傳輸的信息未及時處置，以及落實青少年模式不到位等情況，導致違法信息擴散，危害未成年人身心健康。

《經濟通通訊社2日專訊》