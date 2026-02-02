  • 會員
02/02/2026 14:32

摩通料金價年底升至6300美元；瑞銀財富料年末金價回落至5900美元

免責聲明

▷ 現貨金價跌至4677.17美元，曾觸及5594.82美元高位
▷ 摩通預測年底金價升至6300美元，瑞銀料年末回落至5900美元
▷ 現貨白銀跌至78.90美元，摩通對其前景謹慎

　　現貨金今日延續跌勢至每盎司4677.17美元，此前盤中一度下跌逾5%，觸及逾兩周低點。現貨金上周四（1月29日）曾攀升至每盎司5594.82美元的紀錄高位。

　　雖然金價近日大跌，機構仍看黃金，摩根大通表示，預計在央行和投資者需求推動下，黃金價格到年底前將升至每盎司6300美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)亦將2026年前三個季度的黃金目標價由000美元上調至6200美元，而2026年末金價將回落至5900美元。此次調整主要基於投資需求強於預期。目前，該機構預測金價的上行情景目標價為7200美元，下行情景目標價為4600美元。

*摩通：對白銀前景較為謹慎*

　　摩通在一份報告中稱：「我們對黃金的中期走勢仍保持堅定的看多信念，理由是黃金正處於結構性、持續性的資產配置多元化趨勢中，而在真實資產相對紙面資產持續跑贏的格局下，這一趨勢還有相當的空間。」

　　摩通目前預測2026年央行黃金購買量將達800噸，理由是儲備多元化趨勢仍在持續且尚未見頂。

　　摩通同時指出，就白銀而言，推動其持續上漲的動力已變得難以識別和量化，因此對其前景較為謹慎。自去年12月下旬以來白銀價格維持在每盎司80美元左右。今日現貨白銀暴跌逾6%，跌至每盎司78.90美元。該金屬上周四曾觸及每盎司121.64美元的歷史高位，周五（1月30日）卻跌至近一個月低點。

　　摩通補充道，與黃金不同，白銀市場缺乏央行作為結構性的逢低買家，因此未來幾周金銀比可能再度上行的風險仍然存在。「白銀目前的價格支撐位將高於此前的預期（約每盎司75-80美元），因為即便白銀在追趕黃金走勢過程中出現過度拉升，其漲幅也不太可能完全回吐，」摩根大通表示。
《經濟通通訊社2日專訊》

