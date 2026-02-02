《中國要聞》中央發布空間協同規劃：圍繞首都建成世界一流都市圈

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共中央、國務院發布關於《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》，稱要圍繞完善首都功能區域布局，牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」，深刻把握好「都」與「城」、首都與首都都市圈、首都都市圈與京津冀城市群的關係，統籌疏解與提升、活力與秩序、發展與安全，增強區域整體競爭力和綜合承載力，建成以首都為核心的世界一流都市圈、先行示範中國式現代化的首善之區，支撐京津冀世界一流城市群建設。



*北京城市副中心要成為首都發展新增長極*



《規劃》又表示，要著力優化京津冀城市體系。構建「一核兩翼、雙城多點、雙廊多圈」的首都都市圈空間格局。要充分發揮北京「一核」的輻射帶動作用，加強「四個中心」功能建設，提升「四個服務」水平，營造一流的中央政務環境。高標準高質量建設河北雄安新區，把北京城市副中心建設成為首都發展新的增長極，推動「兩翼」比翼齊飛。高質量譜寫京津「雙城記」，天津加強北方國際航運核心區建設，共同打造區域發展高地。發揮河北節點城市支撐作用，形成優勢互促、聯動發展的功能格局。



*嚴守北京市常住人口總量上限*



《規劃》並指，要構建優化首都都市圈的圈層結構。建設京津、京雄走廊，梯次布局北京平原新城、北京生態涵養區、通勤圈、功能圈和產業協同圈。嚴守北京市常住人口總量上限，推動北京中心城區功能疏解提升，發揮北京城市副中心示範帶動非首都功能疏解和區域協同發展作用，加快北京平原新城承接中心城區適宜功能和疏解人口，提升北京生態涵養區首都生態安全保障功能。



*培育京津雄地區創新三角*



推動北京中心城區與城市副中心主副結合、天津「津城」與「濱城」協同發展、河北雄安新區與保定中心城區聯動發展，培育京津雄地區創新三角。將京津走廊建設成為智力資源密集、高水平對外開放、聯通國內國際雙循環的綜合創新走廊。將京雄走廊建設成為功能疏解與承接、科技創新、制度創新的高質量發展走廊。

《經濟通通訊社2日專訊》