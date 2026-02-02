《打擊貪腐》應急管理部長王祥喜接受中央紀委國家監委審查調查

中紀委通報，應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，王祥喜生於1962年8月，湖北仙桃人，在湖北工作多年，曾任湖北省政府秘書長、黨組成員，省政府辦公廳黨組書記、主任，湖北省委常委、政法委書記等職。2019年，他出任國家能源投資集團有限責任公司董事長、黨組書記。2022年12月，王祥喜任應急管理部黨委書記、部長，國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任，國家消防救援局第一政治委員。他還是中國共產黨第二十屆中央委員會委員。



應急管理部為2018年3月根據國務院機構改革方案設立。應急管理部黨委召開會議，通報王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，與會者一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。應急管理部黨委委員、副部長徐加愛主持會議。會議強調，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。應急管理系統廣大黨員幹部要把思想和行動統一到黨中央決定精神上來，不斷強化政治素質、政治能力，強化拉得出、衝得上、打得贏的戰斗精神，永遠做黨和人民忠誠衛士。



中央紀委國家監委網站顯示，今年1月以來，官方已先後通報8名中管幹部被查。



