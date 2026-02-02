  • 會員
02/02/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.93%，1月官方製造業PMI陷收縮

　　中國1月官方製造業採購經理指數(PMI)意外大幅下滑，2026年開年經濟數據令人擔憂。滬深股市今早升跌不一，滬綜指低開0.93%，報4079.71點，深成指低開0.54%，創業板指高開0.65%，電池股開盤造好；金價急瀉，黃金板塊掀跌停潮；電信服務增值稅稅率上調至9%影響利潤，三大電信營運商大幅低開。

　　國家統計局公布的數據顯示，1月官方製造業PMI從去年12月的50.1降至49.3，陷入收縮（PMI指標是以50作為榮枯分界線），低於市場預測。《彭博經濟研究》表示，PMI的疲軟與春節臨近所引發的短期波動關係不大，分項數據顯示經濟動能確實是在減弱。供應趨緩，需求驟降。企業調查傳遞出的信息表明，經濟亟需政策支持，以穩定市場信心和經濟活動。

　　《求是》雜誌發表國家主席習近平的《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》文章，稱中國要加快建設金融強國的目標，擁有強大的貨幣，在國際貿易投資和外匯市場廣泛使用，具有全球儲備貨幣地位。近期人民幣走強，外部對於人民幣匯率仍被低估的聲音愈來愈多。

　　人民銀行今日進行750億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有1505億元逆回購到期，即今日淨回籠755億元。本周人行公開市場將有17615億元逆回購到期。
