《Ａ股行情》滬綜指半日收挫1.3%，貴金屬、半導體股領跌

A股市場早盤震盪調整，三大指數均跌超1%。滬指半日挫1.32%，報4063.54點，深成指跌1.41%，創業板指收低1.18%。滬深兩市半日成交16426億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減2904億元或15%。



金銀價格下挫帶動有色金屬等資源板塊重挫，白銀有色(滬:601212)、招金黃金(深:000506)等多股跌停。白銀今日繼續重挫超5%，因上周五（1月30日）暴跌30%擠壓槓桿頭寸，白銀交易已變得異常擁擠。現貨金亞洲時段一度跌超5%，受美元走強打壓。油氣方向領跌，中曼石油(滬:603619)及石化油服(滬:600871)跌停。



此外，半導體產業鏈集體下跌，聞泰科技(滬:600745)跌停，公司業績預告顯示，2025年歸母淨利潤預計為虧損90億元至135億元。這一預測虧損額較2024年同期28.33億元的虧損幅度擴大。



中國1月官方製造業PMI降至49.3，重陷萎縮區間，主因市場有效需求不足導致新訂單和新出口訂單指數均大幅下滑，且部分製造業行業進入傳統淡季。當月非製造業PMI創逾三年低點，其中建築業景氣度明顯下降，服務業低位徘徊。

《經濟通通訊社2日專訊》