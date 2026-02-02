《Ａ股行情》金銀價暴跌，滬綜指重挫2.48%創近10個月最大單日跌幅

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 現貨金單日跌逾9%，白銀跌27%創歷史最大跌幅
▷ 兩市成交額2.58萬億元，較上日縮量2509億元
國際金銀價格暴跌，引發股市動盪，A股三大指數均收挫逾2%，滬指重挫2.48%報4015.75點，創2025年4月7日以來最大單日跌幅；深成指也跌2.69%，創業板指軟2.46%。成交削減，兩市全日交易額2.58萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2509億元或8.8%。
美國總統特朗普提名凱文．沃什(Kevin Warsh)擔任下一任美聯儲主席，貴金屬遭遇拋售，現貨金上周五（1月30日）創下1983年以來最大單日跌幅，跌逾9%；現貨白銀同日暴跌27%，創下有記錄以來最大單日跌幅。今日，金銀價格繼續跳水，現貨白銀日內跌超15%報71.5美元/盎司，失守72美元/盎司，較歷史高位回落50美元，僅三個交易日抹平一個月漲幅；現貨黃金跌破4450美元/盎司，為1月8日以來新低，較日高回撤逾430美元/盎司。滬深貴金屬板塊全日領跌，中金黃金(滬:600489)、恒邦股份(深:002237)、白銀有色(滬:601212)紛紛跌停。
存儲芯片概念大跌，開普云(滬:688228)、兆易創新(滬:603986)跌停。稅務總局將增值電信服務的增值稅稅率上調至9%，三大電信商公告影響利潤，中移動(滬:600941)挫3.9%，中國聯通(滬:600050)插逾5%，中國電信(滬:601728)挫4%。
至於白酒概念逆勢活躍，皇台酒業(深:000995)3連漲停。電網設備概念亦走強，保變電氣(滬:600550)、白雲電器(滬:603861)等多股漲停。
RatingDog中國1月製造業PMI升至50.3，創三個月高點，與中國官方製造業PMI走勢出現背離。國家統計局和物流與採購聯合會上周六（1月30日）聯合公布，1月官方製造業PMI降至49.3，再度跌落至萎縮區域，新訂單和新出口訂單雙雙下行。
