貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

02/02/2026 12:28

《海納智見－王勝祖》中國策略-春季行情蓄力更健康，春節大紅包更靠結構

　　我們此前認為當前市場處於上行趨勢中的階段性震盪，配置上更強調均衡配置科技與價值，重點不在於指數的短期起伏，關鍵在於結構。上周繼續震盪蓄勢，價值方向反彈幅度更大，高科技方向回調相對更明顯。市場對托底地產的增量政策的預期抬升；大宗商品價格上行、茅台批價回穩、PMI原材料購進價格回升，推動地產、白酒等低估板塊估值修復，但是，有色金屬在短期加速上行後波動顯著放大。

　　市場展望：隨著有形之手調節A股節奏的力度放緩、疊加海外股市在消化美聯儲新主席人選提名引發的擾動後，春節前中國股市（A股和港股）有望回穩上行，並堅定看好2-3月的春季行情。主要因為，中國基本面和資金面才是決定中國股市行情的核心變量，後續各地兩會、全國兩會、十五五規劃實施、美國總統訪華等一系列政治經濟和產業層面的催化頻出，內外資共振的增量資金將推動春季行情創新高。

　　投資策略上，布局春節紅包行情，結構上關注2月份有春節效應或受益於產業和宏觀層面密集催化的行業。建議關注：

　　首先，趁震盪後結合十五五產業線索，回補科技方向。1、AI應用（互聯網、計算機、傳媒、人形機器人）：今年春節各大科技巨頭和獨角獸輪番上場搶奪春節流量蛋糕，包括騰訊百度和阿裏加入紅包大戰、宇樹機器人和豆包AI亮相春晚、電影春節檔的AI元素等。2、績優科技製造：包括AI硬件（通信設備、消費電子）、儲能、電網設備、醫藥等。3、未來產業：聚焦國防軍工、國產算力/芯片、太空算力、可控核聚變等領域龍頭。

　　其次，繼續持有價值類資產作為底倉，並適度增加景氣度改善的順周期行業龍頭。1、非銀：此前受寬基ETF流出拖累較多、且景氣度較高的券商、保險等，後續具備修復空間。2、春節消費鏈：包括澳門博彩、食品飲料、旅游酒店、航空機場、影視娛樂、農產品等。3、港股具有業績彈性的紅利資產，包括房地產、化工、建材、鋼鐵等，政策前置發力後，短期數據或有望超預期。

風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。

《海通國際首席經濟學家　王勝祖》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

