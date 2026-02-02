  • 會員
AH股新聞

02/02/2026 09:47

【紅包大戰】騰訊元寶搶10億紅包活動啟動，元寶App登蘋果中國區免費榜首

摘要
免責聲明

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 騰訊元寶啟動10億紅包活動，1日至17日舉行
▷ 活動含主會場抽紅包、祝福語紅包兩種玩法
▷ 元寶App登蘋果中國區及香港區免費榜首位

　　騰訊元寶「搶10億(人民幣．下同)紅包」活動昨(1日)零時正式開啟，將持續至17日大年初一。據內媒報道，此次活動一上線即引發全網狂歡，網民紛紛曬出自己的「首晚戰績」、「野生攻略」，元寶App也藉此登上了蘋果中國區、香港區應用商店免費App榜首。

　　據了解，用戶將元寶App更新到2.55.0版本以上，進入首頁點擊底部「搶10億」，即可進入新春活動主會場，玩法主要有兩種--「主會場抽紅包」和「祝福語紅包」，用戶最高可領萬元現金紅包。其中，主會場活動分為3輪，分別在4日零時、10日零時、17日零時後開啟上一輪的紅包現金提現。

　　在主會場，用戶每天都可獲5次抽獎機會，每天還可通過做任務額外獲得逾40次抽獎機會，有機會抽到現金紅包、萬元現金小馬卡、紅包膨脹卡、分享紅包、驚喜權益、新春祝福等不同類型紅包。

　　通過不斷抽紅包，用戶每一輪的現金紅包金額將逐步累加，在提現日，可直接將「該輪累計現金紅包金額x該輪膨脹卡倍數」的現金總額存入微信錢包。據了解，膨脹卡倍數最高能達到5倍。

　　萬元小馬卡限量100張，幸運用戶抽中之後可以在2月17日當天完成提現。分享紅包支持轉發給微信、QQ好友和社群，讓元寶出錢、好友拆紅包，分享紅包被領取後，還能獲得額外抽獎次數和現金紅包。抽中驚喜權益的用戶則可以獲取QQ音樂豪華綠鑽VIP1天卡或元寶用戶專享美團外賣大額神券。

　　至於「祝福語紅包」玩法，據了解，活動期間元寶每天通過不同渠道不定期下發紅包祝福語，用戶獲得祝福語後打開元寶App，在「問元寶」對話框輸入指定祝福語並發送，就有機會觸發祝福語紅包，憑手氣還能搶到188元、888元大額紅包。
《經濟通通訊社2日專訊》

01/02/2026 10:55

