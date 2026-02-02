【紅包大戰】騰訊元寶開啟「搶10億紅包」，阿里投入30億千問App「春節請客計劃」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地春節紅包大戰打響，繼騰訊元寶「搶10億紅包」活動1日零時正式開啟後，千問App宣布投入30億（人民幣．下同）啟動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態業務也將加入千問春節攻勢。



據《新浪科技》報道，此次千問30億春節請客計劃，在阿里歷史上的春節活動中投入最大，在今年春節大廠AI大戰中投入金額也最高。



據千問App微信公眾號，「千問春節請客計劃」2月6日正式上線，強調「吃喝玩樂 免單不停」，還有大額現金紅包，但官方尚未透露具體的活動形式。



千問App在1月15日宣布已接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德等阿里生態場景，測試AI購物功能。報道引述千問App內部人士透露，「半個月前的發布，其實就是在為春節攻勢做準備。市面上大部分AI助手還停留在聊天階段，而千問希望在今年春節期間，融入到人們真實的生活消費之中」。



此外，春節「支付寶集福啦」活動2月3日零時上線，持續至除夕夜，今年集福活動最大的變化是在傳統「五福」之外新增了「健康福」，由健康AI「螞蟻阿福」發放。



*騰訊元寶派10億紅包掀狂歡，一度「崩了」*



騰訊元寶「搶10億紅包」活動2月1日零時正式開啟，引發全網狂歡，據報元寶App在今日凌晨時分一度崩潰，部分用戶稱遇到登錄異常、AI功能癱瘓（提示「已暫停生成」、「加載失敗」等）以及抽獎界面卡頓等問題。



據《新京報》報道，騰訊今日回應稱，元寶App因瞬時流量激增，部分服務出現短暫不穩定，目前已經恢復。

《經濟通通訊社2日專訊》