照顧者 情緒健康
AH股新聞

02/02/2026 11:23

《中國要聞》國際金價跳水，內地金飾克價跌穿1500元

　　國際金銀價格今日繼續跳水，現貨黃金直線下跌，盤中曾跌穿每盎司4600美元，現貨白銀則低見每盎司76.7美元。內地足金首飾價格亦回調，今日周生生(00116)足金飾品報每克1484元（人民幣．下同），較前一日的1618元大跌134元；周大福(01929)足金飾品每克報1489元，較前一日的1625元大跌136元；老廟黃金足金飾品每克報1489元，較前一日的1546元下跌57元。

*專家：金價大跌是過熱情緒修正，中長期無需過度悲觀*

　　中國外匯投資研究院研究總監李鋼表示，美國政府提名沃什出任新一任美聯儲主席，投資者重新定價未來降息路徑，美元和美債收益率隨之走強，直接削弱黃金、白銀這種無息資產的吸引力。金銀此前漲幅過大，技術面極度超買，一旦出現利空因素，就容易觸發集中性的獲利了結。此外，CME上調黃金、白銀期貨保證金後，部分高槓桿頭寸被迫減倉，進一步放大拋壓，呈現「踩踏式」快速下行。

　　李鋼認為，短期來看，金銀的壓力仍然存在，黃金的初步支撐在4550美元附近，更關鍵的支撐在4500美元；白銀則要觀察73-80美元一線能否企穩。中長期無需過度悲觀，全球債務高企，地緣政治風險未退場，加上各國央行持續增持黃金，貴金屬的長期需求並沒有改變。
《經濟通通訊社2日專訊》

