說說心理話
AH股新聞

02/02/2026 11:54

《提振消費》商務部等推「樂購新春」，鼓勵派消費紅包、加碼有獎發票等

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 商務部等九部門推2026春節「樂購新春」活動
▷ 活動期2月15-23日，含消費紅包、有獎發票等措施
▷ 鼓勵金融機構合作推支付優惠，便利入境支付環境

　　商務部、中宣部、文旅部等9部門印發《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，稱要在2月15-23日的9天春節假期期間，從吃、住、行、遊、購、玩六個方面推出一系列活動，並提出「開展有獎發票」、「加力以舊換新」、「加大金融支持」、「支持跨界融合」、「便利入境消費」五大支持措施，目的是繁榮節日市場、豐富群眾文化生活、激發假期消費活力，打造全域聯動、全民樂享的春節消費盛宴。

　　其中，在加大金融支持方面，《方案》鼓勵金融機構與重點商戶合作，策劃春節專屬活動，推出消費紅包、消費立減等優惠，擴大活動覆蓋面。結合地方促消費活動，推出支付滿減、積分抵現等優惠措施，鼓勵使用數字人民幣智能合約消費紅包。同時，充分滿足小額現金需求，加強手機紅包技術保障等。

　　在開展有獎發票方面，《方案》提出指導有獎發票試點城市精心設計方案，在春節期間加大獎金投放力度，讓消費者通過消費贏彩頭、添喜氣、得實惠。鼓勵其他地區整合各方資源，因地制宜組織開展購物抽獎、消費補貼、消費返券等活動，吸引消費者廣泛參與。

*鼓勵各地增加消費品以舊換新補貼數量*

　　加力以舊換新方面，《方案》鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量，加大線下實體零售支持力度，動員企業春節期間持續開展汽車、家電、數碼和智能產品相關展銷活動，引導企業打造智能終端等產品體驗專區，對到店體驗消費者給予更多優惠，加大政策解讀和線下體驗式消費宣傳力度，營造濃厚換新氛圍。

　　便利入境消費方面，《方案》提出根據市場需求，在國際航線上增加運力投入，提供入境遊「民航+文旅」組合產品。聚焦重點場景，持續完善銀行卡、移動支付、現金服務等支付環境，便利入境遊客支付。

　　支持跨界融合方面，《方案》鼓勵各地發動餐飲住宿、文旅景區、戲劇演出、藝術展覽、體育賽事、交通出行等各領域商家企業，聯合推出「樂購新春票根福利」，如酒店住宿獲贈景區門票、餐廳用餐獲贈觀影抵扣、觀看演出獲贈打車優惠券等。
《經濟通通訊社2日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

