02/02/2026 14:16

比亞迪推新品牌「領匯」，專注網約車等B端市場，價格將更親民

　　比亞迪(01211)(深:002594)全新子品牌「領匯」今日正式官宣亮相，定位「超價值出行踐行者」，品牌願景為「以技術創新重新定義出行」，主打「技術不妥協、價格更親民」。這是比亞迪繼方程豹、騰勢、仰望之後推出的第四個子品牌。

　　據《快科技》報道，領匯品牌將聚焦對公出行，專注網約車、出租車、企業用車等B端市場，與個人乘用車市場作區分，擁有獨立的渠道體系。

　　報道並提到，根據工信部近日發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第403批）車輛新產品公示清單，比亞迪申報產品商標中新增了「領匯牌」，當中顯示領匯品牌共有4款車型，包括三款純電動車以及1款插電式混合動力車型，分別為領匯e5、領匯e7、領匯e9和領匯M9。

　　值得一提的是，4款新車並非比亞迪為領匯品牌打造的全新車型，而是由比亞迪王朝網和海洋網的現有車型改款迭代而來。公開信息顯示，領匯e9基於比亞迪漢DM-i打造，領匯e7基於比亞迪海獅07EV打造，領匯e5對應的是秦PLUS EV，領匯M9則對應比亞迪夏。
《經濟通通訊社2日專訊》

