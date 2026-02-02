  • 會員
AH股新聞

02/02/2026 15:14

《中國要聞》深圳水貝銀條價格兩日跌10萬元，有消費者趁金價下跌掃貨

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳水貝銀條兩日跌價10萬元
▷ 消費者趁金價下跌進行買賣交易
▷ 白銀價格暴跌致交易僵持，店主拒售拒收

　　國際黃金、白銀價格經歷一段時間的強勢上漲後，上周五（30日）開始暴跌，跌勢今日持續。據《紅星新聞》報道，在深圳水貝市場，這兩天出現黃金回收潮，不少消費者都趁金價未跌得太低來套現，但亦有消費者趁低買入。白銀交易則現僵持，消費者貨比多家問價，覺得「低處未算低」遲遲不出手。水貝市場一塊15公斤的銀條，前兩天仍價值約50萬元（人民幣．下同），如今只值約40萬元。

　　報道指，記者昨日去到深圳水貝金座負一層，現場人頭攢動。有店主表示一開店已回收了800克黃金，每克價格比前兩天降了180元左右；有賣金婦人表示見金價有下跌趨勢，特意攜20年前以每克80元入手的10克金手鐲來賣出，淨賺了1萬元。

　　還有店主以每克1130元的低價吸引消費者買金，一名長期投資黃金的女士斥近12萬元入手了100克，稱看好長期持有，不在意短期起伏。該店主透露，當日已賣出近2公斤金條，收入約226萬元。另有店主坦言，現在每賣出一條金條，就馬上向料商訂購一條，「鎖住價格，才能最大程度避免損失。自降價後，料商也在減少出量」。

*白銀價暴跌，水貝店主拒絕開價出售亦不敢回收*

　　銀條方面，水貝市場的銀條在去年11月此輪主升浪開始時，克價為11.441元，至上周五衝至最高點32.382元，漲幅183%。不過，國際白銀價格當日暴跌後，上周六（31日）水貝銀價已降至每克30.6元，至1日更跌至25-26元左右。報道指，從昨日現場所見，水貝市場內不少消費者遲遲不出手，其中一名年輕女子表示，她加了幾十個水貝商家，最新問到的最低價是每克25元，但她相信還能更低，準備再多問幾個。有店主則因行情太不穩定而拒絕開價，稱「白銀不賣，跌狠了」。

　　還有店主展示店內僅存的十根銀條表示，「這些全是幾天前香港、廣深的客戶預訂了的，都買在了高點，超30元/克，因為太重了客戶嫌帶著麻煩，就寄放在店裏，本來想著等合適的價格再讓我幫忙拋出去」，沒想到不過幾天，投資者已經虧損了近10萬元。該店主還稱，交易群中有人以每克24.2元、24.7元左右出售銀條，原則上可以「拿了再以25元/克賣出去，賺個幾毛錢」，但如今包括他在內的檔口都不太敢收了，「怕砸在手裏」。
《經濟通通訊社2日專訊》

