02/02/2026 08:50

【聚焦數據】內地1月官方製造業PMI降至49.3%返收縮區，遜預期

▷ 中國1月官方製造業PMI降至49.3%
▷ 非製造業PMI及綜合PMI同步下降
▷ 大型企業PMI維持擴張，中小型低於臨界點

　　國家統計局公布，中國1月製造業採購經理指數(PMI)為49.3%，重返收縮區間，比上月下降0.8個百分比，遜於預期的50%；非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為49.4%和49.8%，較上月分別下降0.8個和0.9個百分點。

　　從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.4%，比上月下降1.1個和1.2個百分點，低於臨界點。

　　從分類指數看，生產指數為50.6%，比上月下降1.1個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產活動保持擴張。新訂單指數為49.2%，比上月下降1.6個百分點，表明製造業市場需求有所放緩。

　　原材料庫存指數為47.4%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.1%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。供應商配送時間指數為50.1%，比上月下降0.1個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

*1月非製造業PMI降至49.4%，企業生產經營活動放緩*

　　1月份，非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.8個百分點。

　　分行業看，建築業商務活動指數為48.8%，比上月下降4個百分點；服務業商務活動指數為49.5%，比上月下降0.2個百分點。從服務業行業看，貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均高於65%；批發、住宿、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

　　1月份，綜合PMI產出指數為49.8%，比上月下降0.9個百分點，表明企業生產經營活動總體較上月有所放緩。
《經濟通通訊社2日專訊》

