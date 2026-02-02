  • 會員
02/02/2026 09:50

【聚焦數據】1月RatingDog中國製造業PMI升至50.3，符合預期

▷ 1月中國製造業PMI升至50.3，連續兩月超榮枯線
▷ 新訂單與新出口訂單恢復增長，東南亞需求明顯
▷ 投入成本連續兩月攀升，出廠價格現18個月最大升幅

　　RatingDog最新公布，1月中國製造業採購經理人指數錄得　50.3，連續兩月超過50.0榮枯線，顯示製造業繼續景氣改善，並較2025年12月的50.1上升，說明中國製造業進一步輕微擴張，並創下3個月來最快增速。不過，此民間PMI與官方PMI背馳，1月官方製造業PMI從去年12月的50.1降至49.3，陷入收縮，低於市場預測。

*新訂單增加，新出口訂單恢復增長*

　　新年首月，有新接業務量增長作為支撐，中國製造業產量加速擴張。企業普遍表示，客戶興趣和基數上升，帶動最近新訂單增加。此外，年初新出口訂單恢復增長，對新訂單增長也構成　支撐。據反映，東南亞客戶的需求增長尤其明顯。　

　　為應對新接業務量和生產需求上升，中國製造商在3個月來首次增加用工，惟增幅僅算輕微。在增員增效的共同作用下，1月份積壓業務量在8個月來首次錄得下降。

　　與此同時，第一季初的採購活動也在擴張，中國製造商購入更多原料和半成品，以滿足業務需求。企業的採購庫存也因此連續第二個月呈現上升。與之相反，因需要發貨交付訂單，成品　庫存持續下降。　

*金屬漲價，投入成本為去年9月後最高*

　　2026年初，供應端表現平穩，平均配送速度月環比沒有變化。不過，平均投入成本在1月份繼續攀升。中國製造商表示，在最近調查期內，金屬漲價尤其明顯。投入成本連續兩月漲幅加　劇，創下去年9月後最高記錄。　

　　隨著成本壓力加劇，中國製造業產品出廠價格在2024年11月以來首次錄得上升。受原料漲價影響，1月份平均出口價格也同樣有所上調，並且創下一年半以來最大升幅。　

　　在新年之初，中國製造業界的經營信心保持樂觀。企業寄望推出新產品和拓展業務，在未來12個月助推產銷增長。不過，企業對經濟增長前景和成本上升壓力仍感憂慮，整體樂觀度降至9個月來最低。

*新訂單連續第八個月增長，成本壓力開始向客戶傳導*

　　RatingDog創始人姚煜點評數據稱，從分項指標看，從業人員分項的改善是驅動本月PMI擴張的主要因素，就業改善主要源於新訂單增加及生產需求的上升。需求方面，新訂單連續第八個月增長，其中新出口訂單在12月收縮後重返擴張區間，主要受益於東南亞等海外客戶需求增加。整體新訂單增速仍屬微弱，部分企業提及價格高企與市場環境低迷抑制了增長。生產方面，生產指數維持擴張態勢，產出增速小幅加快，採購量明顯回升。

　　庫存方面，產成品庫存連續第三個月下降，主要因訂單發貨消耗了存貨。價格方面，在成本壓力持續積累下，製造業企業自2024年11月以來首次上調出廠價格，出口收費同步上升，且調價速度為近一年半最快，部分企業開始嘗試將成本壓力向客戶傳導。原材料價格連續第七個月上漲，1月漲幅為2025年9月以來最快，金屬類價格上升尤為明顯，本輪貴金屬驅動的大宗商品牛市行情延續，且暫未見頂。

*分析：製造業復甦基礎未牢固，政策需關注需求與降本平衡*

　　整體看，1月製造業擴張態勢得以延續，內外需邊際回暖，成本向價格的傳導初現，就業與採購活動小幅改善。然而商業信心下滑，製造業整體增長動能仍屬微弱，復甦基礎尚不牢固。未來數月，若成本壓力持續而需求復甦力度有限，企業盈利空間仍將承壓，製造業可能延續低增速擴張格局。政策層面需關注穩需求與降成本之間的平衡，財政發力支撐「兩重兩新」政策的延續，或在一定程度上鞏固製造業的修復勢頭。
《經濟通通訊社2日專訊》

