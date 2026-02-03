《Ａ股異動》石化油服A跌停，現報2.76元人幣

石化油服A股(滬:600871)現跌停，報2.76元(人民幣．下同)，跌10.1%，最高價2.76元；成交1775萬股，成交金額4899萬元；換手率0.1%。
中石化油服H股(01033)跌1.1%，報0.88港元，最低價0.88港元，最高價0.88港元；成交179.2萬股，成交金額157.7萬港元。石化油服A股較H股呈251.4%溢價。
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
03/02/2026 09:26
石化油服A股(滬:600871)現跌停，報2.76元(人民幣．下同)，跌10.1%，最高價2.76元；成交1775萬股，成交金額4899萬元；換手率0.1%。
中石化油服H股(01033)跌1.1%，報0.88港元，最低價0.88港元，最高價0.88港元；成交179.2萬股，成交金額157.7萬港元。石化油服A股較H股呈251.4%溢價。
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON