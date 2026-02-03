  • 會員
03/02/2026 08:58

《駐京專電》李強山東調研：利用人工智能技術重塑生產製造全鏈條

摘要
▷ 李強2日山東調研，強調利用AI重塑生產製造全鏈條
▷ 李強視察濟南二機床集團，指出智能製造為產業升級主攻方向
▷ 李強要求統籌清潔能源項目安全，提升技術監管能力

　　國務院總理李強2日在山東調研。他強調，要積極利用人工智能技術對生產製造全鏈條全周期進行重塑。在聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿及政府工作的意見建議時，李強強調，地方政府編制「十五五」規劃要堅持實事求是，注重系統集成，特別是基層專項規劃編制要堅持少而精，不要貪大求全。

*推動技術產品迭代升級，提高自主可控能力*

　　李強首先來到濟南二機床集團有限公司，察看「燈塔工廠」生產線。李強表示，智能製造是推動產業技術變革和優化升級的主攻方向，要積極利用人工智能技術對生產製造全鏈條全周期進行重塑。在保持規模優勢基礎上更加注重科技創新，推動技術產品迭代升級，提高自主可控能力。要根據相關產業特別是新興產業、未來產業發展需求，持續加大研發投入，強化軟硬件協同，不斷增加優質供給。

*將工業餘熱轉化為穩定清潔熱源*

　　李強又深入了解聊熱入濟、濟南燃煤鍋爐替代等工作進展，對當地供熱「一張網」建設予以肯定。李強指出，清潔供熱既有利於民生保障，又有利於降碳增效和生態保護，具有良好綜合效益。要加強區域能源統籌利用，推進管網設施聯通，優化供熱計量方式，加快綠色低碳技術研發應用，將工業餘熱轉化為穩定清潔熱源。

　　李強聽取山東省能源建設和核電發展情況匯報，要求統籌抓好清潔能源項目建設和運行安全，提升技術水平和監管能力，更好助力構建新型能源體系。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》

