  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 08:01

《神州頭條》報章頭版摘要：政治局首次集體學習聚焦未來產業發展

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中共中央政治局1月30日集體學習未來產業發展
▷ 國務院批復《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》
▷ 港股IPO市場活躍，新經濟領域成上市主力

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

開局之年中央政治局首次集體學習聚焦未來產業發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業1月30日下午進行第二十四次集體學習，習近平總書記發表了重要講話。「十五五」開局之年，中央政治局首次集體學習聚焦這個課題，傳遞出新征程上中國將加快培育和發展未來產業，以現代化產業新優勢把握未來發展主動權的鮮明訊號。

優化京津冀城市體系，促進重點領域功能協同
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院近日批復同意《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》。批復要求，更好服務保障首都功能。要圍繞完善首都功能區域布局，牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」，深刻把握好「都」與「城」、首都與首都都市圈、首都都市圈與京津冀城市群的關係。

築牢質量防線，港股IPO活力持續釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，港股IPO市場活力持續釋放，上市數量提升。值得注意的是，驅動本輪赴港上市的引擎已轉向人工智能、生物科技、半導體、新消費等新經濟領域，全球資本以高倍認購的姿態積極布局中國創新資產。同時，監管部門通過一系列精準舉措築牢IPO質量防線，推動港股IPO市場向高質量發展階段穩步邁進。


《上海證券報》

開局之年中央政治局首次集體學習聚焦未來產業發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業1月30日下午進行第二十四次集體學習，習近平總書記發表了重要講話。

《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》獲批
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院關於《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》的批復發布，明確指出編制實施《規劃》是新起點上深入推進京津冀協同發展戰略的重大舉措，對進一步優化提升首都功能、打造區域高質量發展增長極、推進中國式現代化建設具有重要意義。

多維度展現發展韌性，百餘家央企控股上市公司2025年業績報喜
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，A股央企控股上市公司2025年全年業績預告密集披露。總體來看，中央企業業績呈現多層次、立體化改善的積極態勢：一部分企業在優勢賽道實現業績大幅預增；一部分企業成功扭虧為盈，重歸健康發展軌道；還有一部分企業雖仍面臨挑戰，但通過深刻變革實現了虧損額顯著收窄。


《證券時報》

《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》批復
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院近日批復同意《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》。《規劃》立足首都核心定位，圍繞完善首都功能區域布局，明確了發展的核心抓手與關鍵原則。

「樂購新春」活動將啟，央地攜手打造春節消費盛宴
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
各地年味兒日漸濃厚。2月2日，商務部等9單位聯合發布《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，從吃、住、行、遊、購、玩全鏈條組織開展活動，覆蓋2026年2月15日至23日共9天春節假期。

上市公司挑大梁，多方合力拼低空經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
站在「十五五」開局之年，低空經濟產業正從實驗室加速飛向大市場，將政策藍圖轉化為現實生產力。近日，證券時報記者走訪上市公司了解到，上市公司挑大梁積極投身建設熱潮，為低空經濟宏偉藍圖增添絢麗色彩。

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區