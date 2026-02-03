《神州頭條》報章頭版摘要：政治局首次集體學習聚焦未來產業發展

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



開局之年中央政治局首次集體學習聚焦未來產業發展

中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業1月30日下午進行第二十四次集體學習，習近平總書記發表了重要講話。「十五五」開局之年，中央政治局首次集體學習聚焦這個課題，傳遞出新征程上中國將加快培育和發展未來產業，以現代化產業新優勢把握未來發展主動權的鮮明訊號。



優化京津冀城市體系，促進重點領域功能協同

國務院近日批復同意《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》。批復要求，更好服務保障首都功能。要圍繞完善首都功能區域布局，牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」，深刻把握好「都」與「城」、首都與首都都市圈、首都都市圈與京津冀城市群的關係。



築牢質量防線，港股IPO活力持續釋放

今年以來，港股IPO市場活力持續釋放，上市數量提升。值得注意的是，驅動本輪赴港上市的引擎已轉向人工智能、生物科技、半導體、新消費等新經濟領域，全球資本以高倍認購的姿態積極布局中國創新資產。同時，監管部門通過一系列精準舉措築牢IPO質量防線，推動港股IPO市場向高質量發展階段穩步邁進。





《上海證券報》



多維度展現發展韌性，百餘家央企控股上市公司2025年業績報喜

近期，A股央企控股上市公司2025年全年業績預告密集披露。總體來看，中央企業業績呈現多層次、立體化改善的積極態勢：一部分企業在優勢賽道實現業績大幅預增；一部分企業成功扭虧為盈，重歸健康發展軌道；還有一部分企業雖仍面臨挑戰，但通過深刻變革實現了虧損額顯著收窄。





《證券時報》



「樂購新春」活動將啟，央地攜手打造春節消費盛宴

各地年味兒日漸濃厚。2月2日，商務部等9單位聯合發布《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，從吃、住、行、遊、購、玩全鏈條組織開展活動，覆蓋2026年2月15日至23日共9天春節假期。



上市公司挑大梁，多方合力拼低空經濟

站在「十五五」開局之年，低空經濟產業正從實驗室加速飛向大市場，將政策藍圖轉化為現實生產力。近日，證券時報記者走訪上市公司了解到，上市公司挑大梁積極投身建設熱潮，為低空經濟宏偉藍圖增添絢麗色彩。