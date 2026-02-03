《鍾之日記》加稅嚇破膽，科網股腳軟

2月3日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國製造業數據遠勝預期，美股隔晚回穩，亞太股市氣氛修復，港股今早高開220點，惟逼近兩萬七即見沽壓，市場擔憂內地加徵增值稅或波及互聯網大廠，科技股下挫限制大市升幅。恒指全日收報26834，升59點或0.2%，主板成交近3352億元。



*A股探底回升，商業航天概念爆發*



經歷昨日大跌的A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元人民幣，較上個交易日減少2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。



盤面上，商業航天概念爆發，羅博特科(深:300757)、帝科股份(深:300842)升20%漲停。近日，特斯拉CEO馬斯克創建的SpaceX發表聲明說，已收購同屬馬斯克名下的人工智能初創企業xAI公司，以整合涵蓋人工智能、火箭、太空互聯網等領域的創新資源。SpaceX還披露了一項極具顛覆性的太空基礎設施建設計劃，計劃部署規模最多高達100萬顆衛星，運行高度覆蓋500公里至2000公里。



*騰訊快手百度領跌藍籌，官媒闢謠稅率上調*



近日，財政部及稅務總局宣布調整電信服務增值稅稅目適用範圍，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%。今日有市場傳聞稱，金融業及互聯網增值服務（如遊戲內購、廣告）因利潤率高、稅負輕，可能成為下一個稅率調整目標；並類比白酒稅率，聲稱上述行業稅率可能從6%飆升至32%。



受消息影響，互聯網平台股價盤中集體下挫，騰訊(00700)一度急跌逾6%。隨後多方出面澄清該消息不實。《21世紀經濟報道》向多位業內人士進行求證，均表示未收到任何渠道關於稅率調整的消息。《第一財經》引述多位稅務專家說法稱，根據目前披露的增值稅相關規定，騰訊等核心業務適用的稅率仍維持在6%。《新華社》亦引述業內人士說法指，增值稅稅率最高僅為13%，並不存在32%這個檔次，強調傳言不具備真實性。



光大證券也發表研報指出，傳言混淆了不同稅種的概念，白酒的32%稅率屬於消費稅，而金融業、遊戲、廣告等適用的是增值稅，法定稅率即為6%，無政策依據將其歸入更高檔位。且稅率存在法律剛性約束，調整非易事。近期財政部、稅務總局的公告僅針對基礎電信服務，並未涉及金融及互聯網增值服務。



儘管澄清消息陸續發布，互聯網公司股價未能止跌。騰訊最終跌幅收窄至2.9%，報581元；快手(01024)收挫4.6%，報73.45元；百度(09888)跌3.6%，報141.4元，三者包攬今日藍籌跌幅前三名。



另外，內地互聯網平台陸續開啟春節紅包大戰，繼騰訊元寶本月1日零時正式開啟「搶10億紅包」活動後，阿里(09988)旗下千問App日前亦宣布投入30億人民幣啟動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態業務也將加入千問春節攻勢。阿里今日仍跌1.4%，收報161元。



*金價反彈，周生生負面新聞下仍企穩*



貴金屬經歷「黑色星期五」及周一（2日）跌勢後，今天收復部分失地。金價周一跌近5%後，最新升5%，報4910美元；銀價周一挫7%後，今日重上86美元，升逾8%。



隨著地緣政治動盪、貨幣貶值及對美聯儲獨立性擔憂再起，上月投資者蜂擁買入黃金白銀，中國投機者買盤浪潮更添一把火，使升勢進一步加速。不過，上周五（1月30日）隨著美元強勁反彈，貴金屬突然逆轉歷史性升勢，出現「黑色星期五」慘況。



分析指中國投資者逢低買入的力度，將很大程度上決定貴金屬市場走向。上周末，買家湧向深圳的中國最大黃金交易市場，在農曆新年假期前補貨金飾和金條。金礦股股價反彈，紫金(02899)收升4.6%，紫金黃金國際(02259)也升7.8%，靈寶黃金(03330)彈5.8%，山東黃金(01787)揚近4%。



另內媒報道，有消費者把自己的周生生(00116)足金掛墜送檢後，檢測出不同點位的金含量不同，而且含銀鐵鈀等多種其他金屬元素。周生生通過官方微博回應，稱高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。周生生股價震盪收升0.6%，報13.95元。其他金飾股亦見升幅，周大福(01929)漲1.4%，老鋪黃金(06181)揚0.9%，六福集團(00590)收高0.8%。



報道援引廣東清遠李女士反映，其在當地周生生門店花費2306元人民幣購買的足金福袋掛墜，在佩戴一天後即被刮花，並出現白色痕跡。因對飾品含金量產生懷疑，她自行將掛墜送檢，發現其掛墜不同點位金含量數據存在差異，其中一個點位的金含量為99.99%，而最低的一個點位金含量僅為64.37%。



經記者介入採訪，周生生客服回應稱，雖初步判斷非質量問題，但出於對客戶的誠意，願意為李女士辦理退貨，並可安排人員陪同前往國家認可的權威檢測機構進行覆檢。周生生強調，其所有足金產品均嚴格符合國家標準(金含量不低於990‰)，非權威機構的檢測結果可能容易受到干擾，不能作為依據。



