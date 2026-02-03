  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 17:00

《鍾之日記》加稅嚇破膽，科網股腳軟

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市場傳聞內地擬上調互聯網增值稅致科網股下跌
▷ 官媒及機構澄清稅率調整不實
▷ 科網股跌幅收窄但仍領跌藍籌

　　2月3日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國製造業數據遠勝預期，美股隔晚回穩，亞太股市氣氛修復，港股今早高開220點，惟逼近兩萬七即見沽壓，市場擔憂內地加徵增值稅或波及互聯網大廠，科技股下挫限制大市升幅。恒指全日收報26834，升59點或0.2%，主板成交近3352億元。

*A股探底回升，商業航天概念爆發*

　　經歷昨日大跌的A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元人民幣，較上個交易日減少2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。

　　盤面上，商業航天概念爆發，羅博特科(深:300757)、帝科股份(深:300842)升20%漲停。近日，特斯拉CEO馬斯克創建的SpaceX發表聲明說，已收購同屬馬斯克名下的人工智能初創企業xAI公司，以整合涵蓋人工智能、火箭、太空互聯網等領域的創新資源。SpaceX還披露了一項極具顛覆性的太空基礎設施建設計劃，計劃部署規模最多高達100萬顆衛星，運行高度覆蓋500公里至2000公里。

*騰訊快手百度領跌藍籌，官媒闢謠稅率上調*

　　近日，財政部及稅務總局宣布調整電信服務增值稅稅目適用範圍，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%。今日有市場傳聞稱，金融業及互聯網增值服務（如遊戲內購、廣告）因利潤率高、稅負輕，可能成為下一個稅率調整目標；並類比白酒稅率，聲稱上述行業稅率可能從6%飆升至32%。

　　受消息影響，互聯網平台股價盤中集體下挫，騰訊(00700)一度急跌逾6%。隨後多方出面澄清該消息不實。《21世紀經濟報道》向多位業內人士進行求證，均表示未收到任何渠道關於稅率調整的消息。《第一財經》引述多位稅務專家說法稱，根據目前披露的增值稅相關規定，騰訊等核心業務適用的稅率仍維持在6%。《新華社》亦引述業內人士說法指，增值稅稅率最高僅為13%，並不存在32%這個檔次，強調傳言不具備真實性。

　　光大證券也發表研報指出，傳言混淆了不同稅種的概念，白酒的32%稅率屬於消費稅，而金融業、遊戲、廣告等適用的是增值稅，法定稅率即為6%，無政策依據將其歸入更高檔位。且稅率存在法律剛性約束，調整非易事。近期財政部、稅務總局的公告僅針對基礎電信服務，並未涉及金融及互聯網增值服務。　

　　儘管澄清消息陸續發布，互聯網公司股價未能止跌。騰訊最終跌幅收窄至2.9%，報581元；快手(01024)收挫4.6%，報73.45元；百度(09888)跌3.6%，報141.4元，三者包攬今日藍籌跌幅前三名。

　　另外，內地互聯網平台陸續開啟春節紅包大戰，繼騰訊元寶本月1日零時正式開啟「搶10億紅包」活動後，阿里(09988)旗下千問App日前亦宣布投入30億人民幣啟動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態業務也將加入千問春節攻勢。阿里今日仍跌1.4%，收報161元。

*金價反彈，周生生負面新聞下仍企穩*

　　貴金屬經歷「黑色星期五」及周一（2日）跌勢後，今天收復部分失地。金價周一跌近5%後，最新升5%，報4910美元；銀價周一挫7%後，今日重上86美元，升逾8%。

　　隨著地緣政治動盪、貨幣貶值及對美聯儲獨立性擔憂再起，上月投資者蜂擁買入黃金白銀，中國投機者買盤浪潮更添一把火，使升勢進一步加速。不過，上周五（1月30日）隨著美元強勁反彈，貴金屬突然逆轉歷史性升勢，出現「黑色星期五」慘況。

　　分析指中國投資者逢低買入的力度，將很大程度上決定貴金屬市場走向。上周末，買家湧向深圳的中國最大黃金交易市場，在農曆新年假期前補貨金飾和金條。金礦股股價反彈，紫金(02899)收升4.6%，紫金黃金國際(02259)也升7.8%，靈寶黃金(03330)彈5.8%，山東黃金(01787)揚近4%。

　　另內媒報道，有消費者把自己的周生生(00116)足金掛墜送檢後，檢測出不同點位的金含量不同，而且含銀鐵鈀等多種其他金屬元素。周生生通過官方微博回應，稱高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。周生生股價震盪收升0.6%，報13.95元。其他金飾股亦見升幅，周大福(01929)漲1.4%，老鋪黃金(06181)揚0.9%，六福集團(00590)收高0.8%。

　　報道援引廣東清遠李女士反映，其在當地周生生門店花費2306元人民幣購買的足金福袋掛墜，在佩戴一天後即被刮花，並出現白色痕跡。因對飾品含金量產生懷疑，她自行將掛墜送檢，發現其掛墜不同點位金含量數據存在差異，其中一個點位的金含量為99.99%，而最低的一個點位金含量僅為64.37%。

　　經記者介入採訪，周生生客服回應稱，雖初步判斷非質量問題，但出於對客戶的誠意，願意為李女士辦理退貨，並可安排人員陪同前往國家認可的權威檢測機構進行覆檢。周生生強調，其所有足金產品均嚴格符合國家標準(金含量不低於990‰)，非權威機構的檢測結果可能容易受到干擾，不能作為依據。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

性奴案發酵，衝擊英美政壇

03/02/2026 18:25

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區